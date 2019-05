Diego Vazquez: "Me han tirado un montón de vasos de cerveza, si están llenos me los tomo"

Diego no siente presión extra deportiva, no quiere seguir calentando la semifinal más de la cuenta. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En su maleta de viaje, Diego Vazquez aseguró que solamente lleva fútbol y el pizarrón con el que planteará a su equipo en el Yankel Rosenthal para el juego de vuelta de la semifinal.



El DT de Motagua se visualiza clasificando a la final en la misma cancha donde hace un año lloraron por perder una copa. "Tenemos que hacer un buen partido, manejar la pelota y llegar al marco contrario, todo lo que venimos haciendo a lo largo del torneo", dijo Vazquez.



El 11 titular está bien claro, seguramente habrá una sola variante en el medio. "Sí, en esta etapa del torneo tenemos todo bien claro, salvo que haya algún lesionado, manejamos lo mismo. Queremos darle buen destino a la pelota, jugar a dos toques, llegar al arco contrario y manejar el balón parado".



¿Peña o Mayorquín en la contención? "Puede ser que jueguen los dos, veremos. El otro día peña y Matías se desempeñamos bien y generamos ataque".



Diego no siente presión extradeportiva, no quiere seguir calentando la semifinal más de la cuenta. "No queremos generar violencia, esto es un juego. No veremos nada diferente a lo que vimos en el Nacional, que te insulten o que te tiren cerveza, me han tirado un montón de vasos de cerveza, si están llenos me las tomó más bien, es normal. Me gusta la cerveza pero prefiero el vino, jaja... En Cortés es igual... Siempre y cuando no pasemos a la violencia extrema".



Vazquez no teme que ocurra nada extracancha. "Lo normal, ¿sabés lo que es el ascenso en Argentina?... Ni te quiero contar".

En cuanto a su colega Verdolaga, Héctor Vargas, solo dijo que no le contesta. "Insultos fuera de control de emociones y que ya demuestran ira no contesto. No bajo a ese nivel". "Hay que preguntarle a él, las imágenes, los videos están muy claros. Tiene emociones negativas y gracias a Dios yo no las tengo para nadie y espero no tenerlas".



El 2-0 parece lapidario aunque algunos creen que es el resultado más mentiroso del mundo. "Es una ventaja importante para una semifinal. Ahora faltan 90 minutos y tenemos que hacer 90 minutos muy buenos para estar en la Final".



Vazquez le pide al árbitro que haga bien su trabajo en San Pedro Sula. "En el primer tiempo Mayron Flores se tiró como karateca y en el segundo tiempo fue Banegas que le cometió falta por la espalda a Moreira en una jugada de gol. Esa pregunta es para los que imparten justicia".



Sobre el trato que espera de Marathón en el camerino y en general en la cueva del Monstruo, relató: "Siempre es bueno, cordial. Una vez en el vestuario había agua pero mentiría si te digo que hubo algún problema. Yo fui jugador de Marathón y me trataron bien. Lo normal de un equipo rival".

"Lo que sí desconozco es cómo tratan a los árbitros si se cambian cerca del vestuario de ellos. Aquí en el Nacional, Rolin Peña estuvo abrazando al árbitro en el entretiempo y no me quiero imaginar en el Yankel. Les han pitado demasiados penales de local, muchas expulsiones al equipo contrario", opinó.



Vargas aseguró que Motagua debe esperar lo peor en el Yankel Rosenthal, a lo que Vazquez respondió: "¡Yo no sé que le tiraron a él aquí! Hablemos de fútbol.... Si ustedes los medios le preguntan a él de esas cosas es difícil".



"Jugar en una cancha cerca del público es motivamente, sentir a la gente, que te insulten es parte del fútbol, pero sin violencia extrema", expresó.