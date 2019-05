Seleccionador de Costa Rica preocupado por incertidumbre de Keylor Navas

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El técnico de la selección costarricense de fútbol, Gustavo Matosas, admitió este martes que le preocupa la situación que rodea a su arquero estelar Keylor Navas, quien quedaría fuera del Real Madrid y aún no tiene equipo para la próxima temporada.



"Esa es la gran preocupación que tengo como entrenador, si la situación de Keylor se decanta de manera inmediata por algún equipo para mí sería fantástico", dijo Matosas a periodistas, tras la presentación de la nueva camiseta de la selección.



Medios de prensa española informaron este lunes que Real Madrid no contará con Navas para la próxima temporada, y aunque la versión no ha sido anunciada oficialmente por el equipo 'merengue', dirigentes del fútbol costarricense dan por hecho de que el arquero deberá buscar equipo.



Su salida se produce en momentos que la selección costarricense comienza a prepararse para la Copa Oro de Concacaf, que inicia en junio próximo.



"La preocupación es porque cuando un jugador puede llegar a cambiar de equipo, esto puede ocasionar un trastorno a nivel familiar y eso hace que muchas veces el jugador no está 100% concentrado", advirtió el uruguayo Matosas.



Navas, de 32 años, es la principal figura del fútbol costarricense, y ha alcanzado tres títulos de la Champions League con el Real Madrid.