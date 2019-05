Héctor Vargas avala reacción de John Bodden en el Nacional

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El técnico de Marathón, Héctor Vargas, avaló este martes la reacción de su portero John Bodden en el Estadio Nacional tras la supuesta burla de Matías Galvaliz el juego de ida de las semifinales ante Motagua.



"Primero pasó Marcelo Estigarribia y no hubo nada. Me tiraron de todo en el área técnica cuando pasó el chiquito (Galvaliz), ese que se metió con Bodden", precisó.



"Ese chiquito, que no sé cómo se llama pasó cerquita del banco como burlándose; se cruza con Bodden cuando este tiene sus buenas peleas ganadas y perdidas", añadió.

Vea: Real de Minas cancela deuda con preparador de porteros



En ese sentido, el León de Formosa consideró como normal la reacción de su guardameta que le dio un presunto puñetazo en la cara al 10 del Ciclón.



"Es ser humano. Se te viene a burlar alguien. Si no era ahí era en la túnel, pero no tiene que burlarse. Ahí tiene un video en el que dicen 'te rompimos el ojete, qué te crees hijo de Rambo'. A mí me hace eso de jugador y le hago lo mismo", percibió.



También, dijo que "si sabés que se burlaron dentro del campo y se tomaron un selfie con el gol, qué van a esperar aquí; tenés que esperar lo que va a venir, aquí no es el Nacional", señaló en referencia al juego del sábado por la vuelta de la llave que pierden 2-0 en el global.