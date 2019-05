Brennan, primer futbolista profesional australiano que revela su homosexualidad

SÍDNEY, AUSTRALIA.- El exjugador del Newcastle Jets, Andy Brennan, reveló este martes su homosexualidad, convirtiéndose en el primer futbolista profesional australiano en hacerlo.



El jugador de 26 años afirmó que tras su anuncio ha recibido muchas muestras de apoyo de su familia, amigos y compañeros.



"Me ha llevado muchos años para sentirme cómodo y decir que soy gay", dijo, en Instagram, Brennan, que juega ahora en el equipo Green Gully Cavaliers, de la segunda división australiana.



"Tenía miedo de que afectara a mis amistades, a mis compañeros de equipo y a mi familia. Pero el apoyo de la gente que me rodea ha sido grande y me ha ayudado a dar el paso final", añadió.



Un informe en el sitio internet de la liga australiana afirma que Brennan es "el primer jugador australiano de fútbol en declarar su homosexualidad", añadiendo que tenía novia hasta el pasado junio.

"Hace seis meses estaba pensando mucho sobre eso, intenté esconderlo por el temor a cómo sería percibido por muchos", afirmó al Herald-Sun.



"Llegué a un punto en que no podía perder más tiempo en relaciones en las que no me sentía cómodo", señaló Brennan.



La homosexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos círculos futbolísticos. El año pasado, el delantero francés del Arsenal Olivier Giroud afirmó en Le Figaro que sería "imposible" para futbolistas declarar que son gays.



El anuncio de Brennan llega después de un incidente el pasado mes cuando el jugador australiano de cricket James Faulkner pareció declarar su homosexualidad, antes de clarificar que su mensaje en redes sociales sobre un "novio" era solo una broma.