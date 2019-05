La locura de Kevin López para celebrar su gol: le habla a su esposa por videollamada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Kevin López convirtió el segundo gol de Motagua y su celebración fue muy particular. Luego de anotar el gol al Marathón, el volante tomó el teléfono que le entregó uno de los utileros y se hizo un selfie con sus compañeros.



Pero eso no fue todo, el 34 le hizo una videollamada a su esposa Karen quien se encuentra fuera del país.



"Ese gol va dedicado a todas las madrecitas en su día y muy en especial a mi esposa que está cumpliendo años este día y no pudo estar conmigo", dijo el Choloma.



Kevin le prometió ese gol a su esposa y no le podía fallar. "Me tuve fe, hermano. Tenía fe de que iba a anotar. Se lo prometí a ella y gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar. La fe es muy importante".

El Choloma siente que el triunfo 2-0 es muy importante ahora que van de visita a una cancha dura como lo es el Yankel Rosenthal.



"Lo sabemos que es complicado, nosotros vamos a trabajar esta semana en ese segundo partido y esperamos ganar allá", expresó.



"Nos vamos contentos por la entrega de mis compañeros. Tuvimos muchas opciones de anotar y no las clavamos pero esto es parte del juego. Si hubiésemos estado más tranquilo las anotamos. Vamos a disfrutar este momento y a pensar en el siguiente partido. Tenemos que hacer un juego bastante inteligente en el Yankel Rosenthal", cerró.