Roma vence 2-0 a Juventus y no cede en la carrera por la Champions

ROMA, ITALIA.- La Roma derrotó 2-0 a la ya campeona Juventus, este domingo en la 36ª jornada de la Serie A italiana, con lo que no perdió el paso en la carrera por un puesto para la próxima Liga de Campeones.



Después de que el sábado ganaran el Atalanta (3º) y el Milan (5º) ante Génova (16º) por 2-1 y en el campo de la Fiorentina (13ª) por 1-0, respectivamente, el equipo romano no falló y sigue el ritmo de ambos.



El Atalanta suma 65 puntos y la Roma es sexta con 62, los mismos que el Milan.



El cuarto clasificado, en el último puesto que permite en Italia un billete para la Champions, es el Inter de Milán (63 puntos), que sólo tiene un punto más que Milan y Roma, antes de recibir el lunes al colista y ya descendido Chievo.



Los nerazzurri han visto cómo sus rivales por la zona Champions han ido ganando sus partidos y necesitan también sumar los tres puntos para no complicarse seriamente su objetivo.



En su partido de este domingo en el Olímpico de la capital italiana, la Roma consiguió su primer tanto en el 79, cuando el partido se dirigía hacia un empate sin goles.



Un balón del bosnio Edin Dzeko habilitó en el área a Alessandro Florenzi, que no perdonó en el cara a cara con el arquero bianconero.



En el descuento final, el segundo gol de la Roma llegó con una jugada parecida. Para culminar un rápido contragolpe, el turco Cengiz Ünder envió un pase raso al área para Dzeko, que fue el encargado de batir en el cara a cara al polaco Wojciech Szczesny, ya en el 90+3.



Fue la tercera derrota en esta Serie A para la Juventus, que se proclamó matemáticamente campeona hace tres semanas.