Michael Chirinos: "Quiero darle mucho a la Selección"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Michael Chirinos, diminuto delantero del Lobos Buap, llegó este lunes a la capital de Honduras para disfrutar unas vacaciones tras culminar el torneo con su equipo en la liga mexicana.



Desde su llegada al plantel de Paco Palencia, el hondureño amarró un puesto de titular con Lobos Buap. Seis goles avalan su buen accionar en su primer campeonato.



“Hice un buen torneo con Lobos, vengo contentos con ellos, con el entrenador Francisco Palencia, vamos a esperar a ver que pasa, les agradezco por la oportunidad y la confianza. Lobos tiene la primera opción, no hemos tenido pláticas con ellos (Olimpia), mi representante no me ha dicho nada, con la gente de Olimpia no habló desde que me fui”.



Con respecto a la situación de contrato con Olimpia, mencionó lo siguiente. “Tengo un año de contrato con Olimpia, tengo entendido que ahora viene la opción de compra, a ver que pasa. Ellos tienen ganas de comprar mi ficha, me gustaría quedarme, la gente del club y la afición me quiere mucho”.



Además de su buen accionar con Lobos Buap, no dejó a un lado el tema de la Selección de Honduras. “Uno siempre tiene que estar preparado, no quiero perder ritmo, está la Copa Oro cerca, será bueno llegar bien, quiero darle mucho a la selección y sería bien llegar a la final”.



Michaell Chirinos estará disfrutando 28 días de vacaciones en Honduras y luego retornará a México para incorporarse a Lobos Buap.