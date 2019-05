La Selección Sub 17 de Honduras cayó 0-2 ante Haití en su debut en el Premundial

La Sub 17 volverá a jugar el viernes 3 de mayo. Foto cortesía Fenafuth

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-La Selección Sub 17 de Honduras decepcionó este miércoles en su debut en el Premundial al perder 0-2 contra Haití, en Miami, Estados Unidos.



Corlens Etienne de Haití acertó su primer gol de penal al minuto 11 y su doblete al minuto 45 del encuentro.



Los catrachos, a pesar de haber tenido la oportunidad clara de ganar el duelo, no lograron concretar ningún gol.



La H volverá a jugar este viernes ante la Guyana a las 2:00 PM. Haití, por su parte, se enfrentará a El Salvador a las 8:00 AM el mismo día.



Honduras

José Banegas, Roney Bernárdez, Steven Bonilla, Andre Orellana, Jafeth Chávez, Elix Gómez, Carlos Palacios, Héctor Medrano, Marvin Ávila, Moisés Barahona y José Aguilera.



Haití

Stephner Paul, Jean Geffrard, Samuel Jeanty, Stanley Guirand, Corlens Etienne, Kurowskybob Fertil-pierre, Dany Jean, Fredier Christophe, Maudwindo Germain, Carl-fred Sainte y Omre Etienne.