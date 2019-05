Repechaje Clausura: Lobos de la UPNFM, a dar el primer golpe ante Real España

CHOLUTECA, HONDURAS.- Para los Lobos de la UPNFM, enfrentar a Real España por el partido de ida de la segunda etapa del torneo Clausura representa dos situaciones: vencer para asegurar el 50 por ciento de su pase a las semifinales y aumentar la racha positiva ante los Amarillos.



La Manada tratará de aprovechar su condición de local este miércoles en el estadio Emilio Williams, sur de Honduras, con la idea de doblegar al equipo sampedrano.



El cuadro de la Jauría afrontará el compromiso de las 3:00 de la tarde motivado por haberse impuesto 3-0 ante Olimpia en el cierre de las vueltas regulares de la competencia nacional.



En ese sentido, el estratega Salomón Názar alardeó que los antecedentes jugando ante los sampedranos están a favor de su grupo.

"Es importante para nosotros ganar, ir con cierta ventaja a San Pedro Sula. Estadísticamente nosotros tenemos esa ventaja, pero eso no cuenta y no podemos confiarnos", consideró.



Sin embargo, los Naranjas tendrán que luchar también contra el reglamento que favorece a los Catedráticos por haber quedado en mejor posición en la tabla.



Mientras que los Aurinegros afrontarán el compromiso golpeados luego de caer por la mínima diferencia ante Platense jugando en su estadio por la fecha 18.



Pero el conjunto de Carlos Restrepo tiene un sola idea: obtener la victoria jugando a domicilio para llegar con menos presión al duelo de la vuelta.