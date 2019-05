Aficionado francés agredido por Neymar se defiende   

PARÍS, FRANCIA.- Recientemente Neymar protagonizó un incidente con un aficionado tras la derrota del PSG contra el Rennes en la final de Copa de Francia.



El jugador brasileño fue increpado desde la grada y respondió enfadado a los insultos. Ahora Edouard, el aficionado que se peleó con el brasileño, habló sobre el incidente.



El seguidor niega los hechos que provocaron la reacción del brasileño. "Yo no le insulté. Solo le dije a los futbolistas que no jugaron a nada. A Verrati, a Buffon, no solo a él. Se lo dije a todo el equipo".



Además, destacó que él no es aficionado del PSG o del Rennes, si no del Nantes. "Tenía un corte en el labio y sangraba por la nariz", señaló.

Vea: Las palabras de Messi "me sonaron a amenaza": Klopp



El fanático no se esperaba la reacción del club parisino con él. "Estoy sorprendido. La seguridad del PSG vino a verme y me dijo que lo solucionarían".



Los incidentes se produjeron tras la final, cuando los jugadores del PSG se disponían a ir a recoger las medallas de subcampeones de Copa.



Desde la propia grada el aficionado increpó a los futbolistas llamando "racista" a Verrati, "payaso" a Buffon y diciéndole a Neymar que no sabía jugar al fútbol, tal y como se puede ver en un vídeo difundido sobre los hechos.