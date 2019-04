Diego Vazquez sobre Platense en repechaje: "Lo ideal es empezar ganando"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua tuvo algunos problemas para conducirse al norte del país por el tema de las protestas; pero finalmente llegó a San Pedro Sula donde dormirá y mañana por la tarde viajarán a Puerto Cortés para enfrentarse al Platense en el primer juego del repechaje.



Diego Vazquez el DT de Motagua, aseguró que la idea del Ciclón Azul es hacer un juego inteligente en el puerto y cerrar con triunfo en Tegucigalpa.



Platense

"Es un equipo que maneja bien su localía, juegan bien, con buen juego aéreo, con remates de media distancia, pero nosotros también, esperemos contrarrestar las cualidades de ellos y

mejorar las nuestras para pasar a semis".



Otra fase del torneo

"Esta es una etapa nueva, tiene que ver lo que uno hace en el campeonato,

por lo de la posición en la tabla, son 180 minutos, si no estás bien lo podés pagar caro".



Mejor posición en la tabla

"Siempre hay una ventaja, pero es mínima, hay que saber imponerla, hacer prevalecer sobre el césped y tratar de sersuperior, apostamos a eso, tenemos que hacer un partido

inteligente y terminarlo acá en el Nacional".



A pegar primero

"Los dos partidos son importantes, hay que saber jugarlos. En los primeros 90 minutos no se define nada. Lo ideal es empezar ganando, hay que ver de qué manera lo logramos. En esta etapa final hemos crecido, el otro día hicimos un gran partido. Esperamos que podamos imponer el ritmo que pone Motagua".



Preocupa el tense

"Ocupa, no preocupa nada, ellos tienen buenos jugadores".



Jugar en el Excélsior

"Tenemos que hacer un partido inteligente y poder terminarlo bien en el Nacional. La mayoría de los juegos en el puerto son complicados pero se puede jugar, ellos manejan bien la pelota. Esperemos un buen partido y que podamos mostrar nuestro ritmo".



Descenso en una triangular

"Ninguno de los tres hizo los puntos necesarios para salvarse, se partió mucho la tabla. Los de abajo no llegaron al mínimo, es algo inédito. El sorteo no me parece acertado, tuvo que haberse jugado en cancha neutral".



Contundencia en casa

"Quizás en el juego con Real de Minas no generamos tanto, un partido regular aquí en todo el torneo. Contra Platense generamos muchas opciones de gol pero perdimos. Sufrimos varios errores de cosas que podemos manejar nosotros (el arbitraje)".