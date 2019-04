De Gea en el punto de mira por sus errores con el Manchester United

LONDRES, REINO UNIDO.- David De Gea era la imagen de la desolación en los últimos segundos del partido entre el Manchester United y el Chelsea el pasado domingo en Old Trafford. Su error minutos antes propició el empate a uno de los Blues.



La discreta temporada del arquero internacional español vivió un nuevo capítulo cuando lo que parecía una atajada sencilla a disparo de Antonio Rudiger dio pie a un rechace que aprovechó Marcos Alonso para anotar el empate.



Ese resultado deja a los Diablos Rojos a tres puntos del Chelsea, y complica su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.



En caso de no estar entre la élite europea, las miradas se dirigirán a De Gea, cuya posición de cara a la afición está más frágil que nunca.



El propio lenguaje corporal del arquero, con las manos en las caderas y la cabeza agachada atestigua su falta de confianza y su consciencia del daño que causó a su equipo.



Las estadísticas hablan de tres errores que conllevaron otros tres goles en los cuatro últimos partidos, casi tantos como en sus 123 presencias anteriores con el United.



Es, además, el primer arquero en encajar 50 goles con el club de Old Trafford en liga en 40 años.



De Gea, de 28 años, mantiene una inercia negativa desde su pobre actuación en el Mundial de Rusia-2018, al que llegó como una estrella bajo palos.



No en vano, fue elegido mejor jugador del United en cuatro de las últimas cinco temporadas, y su fichaje estuvo cerca de concretarse con el Real Madrid.



Pero después de la decepción del Mundial, el regreso a un Manchester en crisis de resultados y con una relación tóxica entre Mourinho y varios jugadores no le ayudó a recuperar su nivel.



- Mayores errores -

Cuando realizó 11 atajadas en la victoria ante el Tottenham en Wembley en enero, parecía que la llegada de Ole Gunnar Solskjaer supondría un punto de inflexión para el antiguo arquero del Atlético de Madrid.



Pero en cuartos de final de la Champions pudo hacer mucho más en un disparo de Leo Messi desde el borde del área que pasó bajo su cuerpo.



La semana pasada, las esperanzas del United de frustrar el título liguero a sus vecinos del City se acabaron cuando De Gea desvió con su pie hacia su portería un disparo de Leroy Sané.



Aún mantiene el apoyo de algunos compañeros, como Romelu Lukaku: "No hay duda de su capacidad. Y es un líder en el vestuario. Ahora, como equipo, tenemos que ayudarle y confiar en su habilidad".



Pero la leyenda del club Gary Neville cuestionó la decisión de De Gea de traer consigo a su entrenador personal Emilio Álvarez.



"Lucho contra ello, con la idea de que los jugadores elijan a su propio entrenador. Personalmente creo que no está bien. Es un problema de su confianza, nada que ver con el entrenamiento".



El contrato de De Gea expira en 2020 luego de que el United hiciese efectiva la renovación por un año adicional. Pero las negociaciones sobre su renovación están estancadas, lo que abre los rumores a su marcha al Real Madrid o al París SG.