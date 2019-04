Kun Agüero y tecnología mantienen al City en camino al título

BURNLEY, INGLATERRA.- El Manchester City estuvo en riesgo de perder el control de su destino en la lucha por el título. Sergio Agüero y la tecnología se lo devolvieron.



Tras una melé en el área, un disparo del argentino Agüero rozó los dedos del arquero Tom Heaton. Un zaguero del Burnley alcanzó a alejar el balón cuando éste se dirigía a las redes.



Pero la tecnología determinó que la circunferencia de la pelota había rebasado por 29,1 milímetros la línea de gol. El árbitro Paul Tierney otorgó el tanto y éste bastó para que el City consiguiera un triunfo angustioso por 1-0 en Turf Moor, con lo que cumplió uno de los tres trámites que le faltaban para revalidar el título en la Liga Premier.



“Sin la tecnología, quizás no nos dan este gol”, confesó el técnico Pep Guardiola, cuyo nerviosismo fue evidente en la recta final.



A unos minutos de que concluyera el duelo, el español había colocado cuatro centrales en el campo y gritaba a todo pulmón desde el área técnica para que su equipo retuviera el balón en una esquina.



Sin importar lo deslucido de la victoria, el City se conforma con los tres puntos. Con dos triunfos más, será monarca sin importar otros resultados.



Sean Dyche, entrenador de Burnley, rio al recordar el sufrimiento que pasó su colega Guardiola para obtener el resultado.



“Definitivamente ellos no son antifútbol”, dijo sonriente Dyche acerca del City, uno de los equipos con más vocación ofensiva en el planeta. “El plan de juego, consistente en obligarlos a que jugaran lo más feo posible, casi nos reditúa algo”.



Pero los Citizens hilvanaron su duodécimo triunfo consecutivo y rebasaron por una unidad al Liverpool. Los campeones defensores obtendrán su cuarto título en siete años si derrotan a Leicester y Brighton.



Los dos duelos pendientes de Liverpool son una visita a Newcastle y un partido en Anfield frente a Wolverhampton.



Guardiola se mostró impresionado por la forma en que su equipo se ha repuesto tras la eliminación ante el Tottenham en la Liga de Campeones, la semana pasada. En el duelo de vuelta de aquella serie, la tecnología no fue tan benévola con el City.



Desde entonces, el equipo de Guardiola ha derrotado a Tottenham, Manchester United y Burnley en ocho días.



“Nuestra reacción ha sido sobresaliente”, destacó Guardiola.



El gol llegó a los 63 minutos, en una de las jugadas más antiestéticas del City en la campaña. El “Kun” Agüero recibió un centro corto de Bernardo Silva, vio bloqueado su primer tiro e intentó otro.



Heaton desvió ligeramente el balón, que hizo un efecto extraño hacia la línea de meta, antes de que el defensa Matthew Lowton pudiera dar un puntapié que alejó el esférico de la cabaña.



Muy tarde, según la tecnología. El gol de Agüero significó el triunfo.



“Es una leyenda”, recalcó Guardiola sobre su jugador, que llegó a 20 dianas en una campaña de la Premier por quinta vez. “Lo hace todo el tiempo”.



GUNNERS VAPULEADOS



Las esperanzas del Arsenal, de terminar en los puestos de Liga de Campeones, se llevaron un nuevo mazazo. Los Gunners cayeron 3-0 ante Leicester después de jugar más de la mitad del cotejo con 10 hombres.



Fue el tercer tropiezo consecutivo del Arsenal, que permaneció en el quinto sitio y se perdió la oportunidad de volver a los primeros cuatro sitios.



Jamie Vardy conservó su estupenda racha ante los Gunners. Anotó un doblete al final, con lo que acumula ocho tantos en sus últimos nueve duelos frente al Arsenal.



Youri Tielemans inauguró el marcador mediante un cabezazo a los 56. Veinte minutos antes, Arsenal perdió a Ainsley Maitland-Niles, quien recibió su segundo cartón amarillo.



UNITED PIERDE MÁS PUNTOS



David de Gea cometió su error más reciente y el Manchester United volvió a dejar puntos sobre la mesa, al igualar 1-1 ante el Chelsea.



El arquero español del United ha soportado un alud de críticas en semanas recientes, e hizo muy poco por silenciar a sus críticos. Le regaló al Chelsea el tanto del empate justo antes del descanso, al escupir un disparo largo de Antonio Rudiger para que quedara a merced de Marcos Alonso, quien definió.



En la lucha por un boleto para la Liga de Campeones, Chelsea se ubica en el cuarto sitio, con una ventaja de tres puntos sobre el United, que es sexto. Restan dos fechas.



Los Red Devils habían tomado la ventaja con un gol de Juan Mata.