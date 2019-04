Javier Portillo: "Yo soy tetracampeón, que no se les olvide"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Javier Portillo, defensa del Vida, explotó al finalizar el encuentro contra Motagua, el duelo que marcó la salvación de los Cocoteros.



"Cuando entré al campo los aficionados de Motagua me dijeron que iba para segunda división y ahora les toca callarse. Hice un gran trabajo y eso nadie me lo va a demeritar. Todos nos daban por muertos y así me gusta que nos reten porque nos levantamos más" señaló Portillo.



Javier se palabreó con Marcelo Pereira y se sacó la camisa en señal de burla hacia los aficionados azules, Oscar Moncada lo amonestó. "Me sacaron amarilla por sacarme la camisa y enseñársela a los jugadores de Motagua".



"Tuvimos que cerrar de esta manera pero me parece que estamos para algo más. El Vida tiene a un jugador tetracampeón que soy yo y que no se les olvide, en Motagua no hay ningún tetracampeón. No me tienen porqué ofender, ellos no saben porqué me fui de Motagua".



"Vida no merecía estar peleando por el descenso... Esperamos que la afición ceibeña nos apoye mucho, que la empresa privada esté pendiente de nosotros así como lo han estado en estos últimos tres partidos. Nosotros nos comprometemos a pelear por una Final" cerró el Enano.