El expresidente del Barça Sandro Rosell, absuelto de blanqueo en caso de partidos brasileños

MADRID, ESPAÑA.- El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell fue absuelto este miércoles en un caso de blanqueo por el que había pasado 21 meses en prisión preventiva, y que tuvo su origen en los derechos televisivos de unos partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol.



"Es una grandísima noticia que pone las cosas en su sitio. A Sandro Rosell lo habían matado civilmente y socialmente, vamos a ver cómo recuperamos a una persona inocente que ha pasado tanto tiempo en prisión", declaró a la prensa su abogado Pau Molins.



"Se ha hecho justicia. Espero que Sandro pueda recuperar su vida", añadió Javier Tebas, presidente de la Liga española de fútbol.



En una sentencia fechada este miércoles, la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, absolvió a Rosell y a otros cinco acusados de blanquear comisiones de los derechos audiovisuales de una serie de partidos de la canarinha.



Entre los procesados y absueltos figura Marta Pineda, la esposa del ex directivo del Barça (2010-2014).



Según argumentó el tribunal, no se pudieron acreditar las acusaciones, por lo que aplicó el principio de "in dubio pro reo", es decir, ante las dudas, fallar en favor del acusado.



Por este caso, Rosell había sido detenido en mayo de 2017 y puesto en prisión preventiva, donde permaneció 21 meses, hasta su liberación durante su juicio en febrero de este año.



La fiscalía rebajó la petición en su contra de 11 años a 6, y pedía igualmente cinco años contra Joan Besolí, un andorrano sospechoso de ser su testaferro.



A la noticia reaccionó incluso el ex responsable catalán de Interior Joaquim Forn, actualmente procesado en el Tribunal Supremo de Madrid por su implicación en el intento de secesión unilateral de 2017, junto con otros 11 líderes independentistas.



"Sandro Rosell y Joan Besolí absueltos después de casi dos años de prisión preventiva. ¿Quién les reparará esta gran injusticia", escribió en su cuenta de Twitter este político, en prisión preventiva desde hace casi 18 meses.



- Siguen pendientes dos casos -

El caso se centraba en contratos firmados entre 2006 y 2008, por los que se vendían los derechos de retransmisión de partidos amistosos de la selección brasileña a una compañía saudí con sede en Islas Caimán.



El contrato más importante fue firmado por el ex presidente de la Federación brasileña y ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA Ricardo Teixeira.



En las negociaciones de esos contratos medió Rosell a través de una empresa propia dedicada al márketing deportivo, que por ello percibió unos 8,4 millones de euros. En otro marco, Rosell recibió 5 millones de euros de Teixeira en forma de préstamo.



Igualmente, otra empresa de Rosell recibió 12 millones de dólares por su participación en las negociaciones de un contrato publicitario entre la Federación brasileña y la firma Nike, ex empleador del directivo catalán, según la sentencia.



Rosell estaba acusado de haberse beneficiado del dinero obtenido ilegalmente por Ricardo Teixeira, investigado por la justicia de Estados Unidos en el marco del escándalo de corrupción 'Fifagate', que ha implicado a los más altos directivos del fútbol mundial.



Pero contrariamente a la acusación, los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron que no quedó probado que el dinero transferido por Teixeira tuviera un origen ilícito.



"No se puede dar por probado que los movimientos de fondos entre las distintas sociedades o empresas que se considera sospechosas por la acusación, sea para enmascarar la ilícita actividad de blanquear un dinero", escriben.



Pese a la absolución de este miércoles, Rosell no ha terminado con la justicia, ya que espera a ser juzgado en dos casos: uno por corrupción en el caso del traspaso al Barça de Neymar en 2013, y otro por presunto fraude fiscal.