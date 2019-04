Por confirmarse juego entre Olimpia y UPNFM la noche del sábado en el Emilio Willians de Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 18 de la Liga Nacional de Honduras tendría un cambio de horario en uno de los partidos, ya que anteriormente todos habían sido programados a las 3:00 de la tarde por el tema del descenso.



José Dario Zelaya, vicepresidente de los Lobos UPNFM, envió una carta al secretario de la Liga Roque Pascua para solicitar cambiar el horario en el partido contra Olimpia en el estadio Emilio Willians de Choluteca.



"Por razones estrictamente económicas, solicitamos a usted con todo respeto autorice el cambio de hora para que el encuentro se lleve a cabo el mismo día y lugar a las 7:00 de p.m.", expresa una de las peticiones.



Manuel Keosseián, entrenador del Olimpia, también habló este martes sobre el probable cambio de horario. "Me parece bien, en lo personal no tengo ninguna objeción, me parece que hasta sería bueno por las temperaturas; seguramente irá más gente y la recaudación para UPNFM será mejor. Yo soy partidario que me gustaría que todas las canchas tuviera luz artificial y en determinada temperatura jugar de noche."

















Considerando que es un juego que no representa nada en los intereses de los equipos que pelean el descenso, la sugerencia sería casi un hecho.



En caso de aceptar la petición, la noticia se confirmaría en horas de la noche de este martes.