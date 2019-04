Chelsea empata con Burnley y complica su boleto a Champions

LONDRES, REINO UNIDOS.- El Chelsea escaló al cuarto puesto de la Premier tras empatar 2-2 ante el Burnley (15º) este lunes en un partido caótico que puso el cierre a la fecha 35 del campeonato inglés.



Pese a no conocer la victoria en las dos últimas fechas, el Chelsea suma 67 puntos, los mismos que sus vecinos del Tottenham (3º), y uno más que el también londinense Arsenal (5º). Pero tanto los 'Gunners' como los 'Spurs' tienen un partido menos.



En un primer cuarto de partido frenético el irlandés Jeff Hendrick (8) adelantó al Burnley, poco antes de que el francés N'Golo Kanté igualase para los Bleus (12). El delantero argentino Gonzalo Higuaín puso por delante a los hombres de Maurizio Sarri con un soberbio disparo (14), pero Ashley Barnes estableció en el minuto 24 el empate definitivo.



El 'Pipita' fue sustituido por el campeón del mundo francés Olivier Giroud en el minuto 77, reaccionando con gestos ostensibles de disconformidad en el banco del Chelsea.



- Pases de Hazard y Azpilicueta -

Los dos goles encajados por el Chelsea llegaron de sendas segundas jugadas luego de lanzamientos a balón parado.



Y en el gol de Kanté brilló con una excelsa jugada individual previa el belga Eden Hazard quien asistió al campeón del mundo galo, mientras que Higuaín conectó su misil con la diestra luego de un pase inverosímil del lateral internacional español César Azpilicueta.



Fruto de la tensión vivida en el choque de este lunes, Sarri fue expulsado a segundos del final por protestas, en medio de una trifulca entre los cuerpos técnicos de ambos equipos.



La confianza no está pues en su nivel máximo para los pupilos de Sarri, que visitarán el domingo Old Trafford en un duelo que podría permitir al Manchester United darles alcance.



En caso de no lograr el billete para la Champions, sería la segunda ocasión en que los Blues suman dos temporadas seguidas sin aparecer en la máxima competición continental desde la adquisición del club por Roman Abramovich en 2003.



En la pelea por el título, el Liverpool suma dos puntos más que el Manchester City, pero los hombres de Pep Guardiola dependen de sí mismos para volver a levantar el trofeo ya que cuentan con un partido menos que los hombres de Jurgen Klopp.