Un elegante Guardiola se resigna a una eliminación "cruel" del City

MANCHESTER, REINO UNIDO.- El entrenador español del Manchester City Pep Guardiola se resignó a la "cruel" eliminación de su equipo en los cuartos de Champions, pese a ganar en la vuelta al Tottenham por 4-3 (perdió 1-0 en la ida), pero felicitó elegantemente a los Spurs por el pase y les deseó suerte en semifinales.



"Sí, es duro. Es cruel pero tenemos que aceptarlo. Fue un bonito partido para todo el mundo. En la segunda parte hicimos de todo", comenzó Guardiola en la conferencia de prensa.



"Enhorabuena a los Spurs y suerte para las semifinales", añadió elegantemente.



Pese a la derrota, Guardiola se mostró "muy orgulloso, especialmente por la reacción de la afición".



"Nunca vi el estadio como hoy. Estamos tristes por todos ellos, pero saben que lo dimos todo. El fútbol es impredecible, y por desgracia no estamos en la siguiente eliminatoria", destacó.



Uno de los protagonistas del encuentro fue el VAR, primero al conceder el gol del 4-3 definitivo para el Tottenham anotado por el español Fernando Llorente, cuando el City reclamó mano del delantero, y después, en el descuento, Raheem Sterling marcó el gol que significaba la clasificación de los locales, hasta que el árbitro turco Cüneyt Çakir lo anuló, a instancias del videoarbitraje, por fuera de juego.



"Sigo apoyando el VAR, pero el gol de Llorente es mano según un ángulo (de la cámara)", declaró antes de añadir: "Soy fan del fútbol justo y si es fuera de juego no se puede hacer nada".



Con esta eliminación, el City se queda sin la posibilidad de ganar los cuatro títulos a los que aún optaba esta temporada y el próximo fin se semana se enfrenta de nuevo al Tottenham en un duelo que puede ser decisivo para el desenlace de la Premier League.



"Tenemos que reaccionar el sábado, pero no pensar mucho en ello ahora. Hay que dormir todo lo que podamos y luego preparar el partido", dijo el técnico.



"Hemos luchado mucho, nueve o diez meses, por la Premier League. Está en nuestras manos. Es duro, pero tenemos que hacerlo", concluyó.