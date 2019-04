Jornada 15: Olimpia intentará que no le arrebaten el primer lugar ante Juticalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia se ha recuperado como el ave fénix en las últimas jornadas del torneo de Clausura y esta noche defenderá el primer lugar cuando reciba al Juticalpa en el estadio Nacional de Tegucigalpa.



Tras el amargo empate ante Motagua, el pasado domingo, los Leones de la mano de Manolo Keosseián tienen muy claro que no deben aflojar si quieren asegurar un puesto en la Concachampions.



Mario Beata, asistente técnico de Olimpia, aseguró que en el partido de la jornada 14, los Albos intentaron desarrollar un buen fútbol, pero el rival se dedicó más a "golpear y llorar como niñas". Para este duelo ante los Canecheros, se espera un mejor espectáculo.



Para el Juticalpa, dirigido por Wilmer Cruz, sumar puntos en el Nacional es la gran misión. Si no logran conseguirlo el fantasma del descenso tocará sus puertas.



Hundido en el último lugar con 27 puntos, Juticalpa buscará hacer una buena presentación y sumar en la fecha 15 a partir de las 8:00 de la noche en el coloso capitalino.



Datos del partido

Duelo: Olimpia vs Juticalpa

Hora: 8:00 PM

Fecha: 15

Transmite: TVC



Posibles alineaciones:

Olimpia: Alex Güity, Elmer Güiity, Ever Alvarado, Jorge Benguché, Leandro Sosa, Jhonatan Paz, Edwin Rodríguez, Deybi Flores, Maylor Nuñez, Jerry Bengston, German Mejía.



Juticalpa: West, Palacios, Colón, Morazán, Barrios, Salas, Ocampo, Ayala, Lobo, Javier Estupiñan, Méndez.