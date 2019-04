Cristiano Ronaldo se recupera para la visita de la Juventus al Ajax en los cuartos de la Champions

ÁMSTERDAM, HOLANDA.- Hace falta más que una lesión en el muslo para impedir a Cristiano Ronaldo jugar la Liga de Campeones, su competición preferida. Lesionado hace quince días con Portugal, CR7 regresará con la Juventus este miércoles en el partido de ida de cuartos de final contra el Ajax en Ámsterdam



"Cristiano ha entrenado bien con el equipo y estará a nuestra disposición. A menos que pase algo esta noche o mañana por la mañana, será titular", declaró el entrenador Massimiliano Allegri en la rueda de prensa previa al encuentro.



El técnico confirmó así lo avanzado por la prensa turinesa. "¡Juego!" Fue el título en la portada del diario Tuttosport, junto a una foto de Cristiano Ronaldo con cara desafiante, que resume en una palabra los quince días desde la lesión.



Lesionado en el muslo derecho el 25 de marzo con Portugal frente a Serbia, Cristiano Ronaldo se mostró seguro de sí mismo desde el primer momento.



"No estoy preocupado. Conozco mi cuerpo. Son cosas que pasan. Volveré en forma en una o dos semanas", predijo el exjugador del Real Madrid, poco después de la lesión.



Apuesta ganada y plazos previstos: Cristiano Ronaldo participó el lunes en la casi totalidad del entrenamiento colectivo de la Juventus y estaba de nuevo con el grupo el martes por una última sesión en Italia.



Cristiano Ronaldo convenció a Massimiliano Allegri para hacerle un lugar en el avión que condujo a la Juventus de Turín a Ámsterdam.



Poco habitual a las lesiones, y menos de larga duración, Cristiano Ronaldo administró ese problema muscular como lo había predicho, con mucha vigilancia médica y profesionalismo, pero también con serenidad, como mostró sin cesar en las redes sociales.



Joao Cancelo, su compañero de club y de selección, había ya dado una pista, asegurando que Cristiano Ronaldo sería convocado por primera vez contra el Ajax.



- Opciones Kean y Dybala -

Solo dieciséis días después de haber parado su carrera en un partido de la Seleçao contra Serbia, el quíntuple Balón de Oro, retomará por tanto su historia de amor con la Liga de Campeones.



En club, Cristiano Ronaldo no ha jugado desde su exhibición en el partido de vuelta de octavos de final contra el Atlético Madrid, cuando su triplete le permitió eliminar al equipo de Diego Simeone, pese a que su rival traía dos goles de ventaja del partido de ida (0-2; 3-0).



Pero Allegri deberá ahora decidir el rol que debe atribuir a Cristiano Ronaldo en esta doble confrontación frente a los holandeses, que impresionaron a Europa en octavos de final con su espectacular victoria por 4-1 en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.



La presencia de Cristiano Ronaldo es una garantía en esta competición que ha hecho suya y que ya ha ganado en cinco ocasiones.



Y en 20 partidos de cuartos de final, marcó 23 goles. Pero el entrenador turinés podría verse tentado por ser prudente y no arriesgar una recaída de su estrella.



Ya que aunque desconfían de un Ajax que eliminó al Real Madrid, los bianconeri ven más allá que esta eliminatoria de cuartos de final en la que son objetivamente favoritos.



Si decide dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo, al menos en el inicio del partido, Allegri tiene otras opciones, y son de calidad.



Puede de esta forma apostar por el argentino Paulo Dybala, a la sombra de Cristiano Ronaldo esta temporada, o por el buen momento actual del joven Moise Kean (19 años).



En la defensa, en cambio, deberá jugar sin el veterano Giorgio Chiellini, lesionado el lunes.



Posibles alineaciones:



Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, van de Beek, de Jong - Ziyech, Neres, Tadic. DT: Erik Ten Hag



Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Khedira (o Bentancur), Pjanic, Matuidi - Bernardeschi (o Dybala), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. DT: Massimiliano Allegri