Hazard mete al Chelsea en el podio provisional de la Premier League 

LONDRES, INGLATERRA.- Con un doblete del belga Eden Hazard, el Chelsea derrotó al West Ham (11º) y se colocó en la tercera plaza de la clasificación provisional de la Premier League, al cierre de la 33ª jornada del campeonato inglés.



Lejos de los primeros (Liverpool con 82 puntos y Manchester City con 80), el Chelsea suma 66 puntos y adelanta al Tottenham, aunque los Spurs tienen un partido menos.



En la pugna por las plazas de Champions siguen estando el Arsenal (63) y Manchester United (61).



En Stamford Bridge, los Blues tenían la ocasión de meter presión a sus rivales por las plazas de Champions y los hombres de Maurizio Sarri no fallaron, aunque no pudieron sentenciar el encuentro hasta el tramo final.



Pese a los continuos rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada, Hazard demostró una vez más que es de largo el mejor jugador del Chelsea.



"Por ahora estoy concentrado en el Chelsea hasta el final de temporada. Quiero acabar entre los cuatro primeros y hacerlo bien en la Europa League. Tenemos aún mucho por hacer y después ya veremos", declaró Hazard al canal Sky Sports sobre su futuro.

La estrella belga abrió el marcador con una obra de arte: tras un cambio de ritmo en la zona de tres cuartos de cancha, realizó un eslalon para marcharse de cinco defensores y colocar la pelota pegada al palo de un zurdazo (24).



"Ha sido realmente especial", señaló Hazard tras el partido sobre su primer tanto.



"He tomado el balón y he tratado de avanzar. En el área, el defensa tenía complicado defenderme porque si me tocaba era penal. Quizá también tuve algo de suerte. Quise disparar rápido y cuando vi la pelota en la red me puso muy contento. Soy pequeño y cuando juego contra defensores altos es difícil para ellos cuando cambio de dirección", explicó.



Y sentenció en el 90 al recibir un pase desde la frontal de Ross Barkley, que controló con la derecha y armó rápidamente un disparo con la misma pierna para superar la estirada del polaco Lukasz Fabianski.



En contraste con la efectividad del belga, el argentino Gonzalo Higuaín, que este lunes declaró en la web del club que querría permanecer en Stamford Bridge la próxima temporada, se quedó un partido más sin marcar.



Higuaín, que llegó cedido por la Juventus en enero y que ha marcado 3 goles en 12 partidos con los Blues, podría verse obligado a regresar a Turín si se mantiene la sanción impuesta por la FIFA al Chelsea de dos ventanas sin fichajes por infringir el reglamento de fichajes de menores.