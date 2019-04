Capitán y titular: Marcelo Canales comanda el barco del Vida en aguas turbulentas

LA CEIBA, HONDURAS.- Los últimos años se hablaba de un talentoso centrocampista opacado y olvidado en el Olimpia ante la falta de oportunidad en la plantilla titular. El génesis del 2019 denotaba un panorama gris, sin embargo, la vida y el fútbol le abrió las puertas para regresar a casa, una cápsula que le ha permitido recuperar su nivel y liderazgo.



Se trata del futbolista ceibeño Marcelo Canales, quien llegó a la institución cocotera en calidad de préstamo del conjunto merengue tras no encontrar un lugar en la libreta del timonel Manuel Keosseián.



Hoy tras 14 fechas, Canales denota recuperación de su nivel futbolístico que lo empujó a hacerse de un nombre en el equipo, además del rol de capitán que ha tomado en los dos últimos encuentros. Un mensaje de trabajo del Héctor Castellón en el equipo.



“Es una decisión técnica, una motivación extra para mí, tratar de guiar a mis compañeros y esforzase al máximo por ella dentro de la cancha, es lo que estamos haciendo todos. Esforzándonos para salir adelante”, comentó.



Y agregó: “El profe sabe el porqué, así como él confía en nosotros toca retribuirle con el máximo trabajo dentro de la cancha”.



Pasados varios meses de su regreso, Marcelo admite que le costó adaptarse, además de un ocupar un rol la plantilla, sin embargo, detalló que ahora todo es diferente traducido de su compromiso de sacar el equipo adelante.



“Cuesta porque uno viene pensando otras cosas, quizá no terminamos de asentar cabeza, pero ya estando acá tenemos que trabajar para el equipo, esforzarnos para el equipo y dar el máximo por el equipo. Hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera”, comentó.



Fuera ello algo que no con mucha claridad es sobre su futuro próximo, puesto que aún le resta contrato en Olimpia. En caso de regresar, sabe del reto que le espera en la lucha con nuevos talentos como Alejandro Reyes o Jorge Álvarez que prácticamente han ocupado su lugar.



“Esas son decisiones de los directivos, yo no estoy pensando en eso. Habrá que ver si el próximo torneo se vienen otras opciones, en lo demás toca esperar y cerrar de la mejor manera. “Mi mentalidad es pelear el puesto con quien sea, trabajar al máximo para seguir jugando”, expresó.



Y sobre ofertas sobre la mesa comentó. “Mi deseo es solo jugar, donde me toque dar lo máximo, trataré de esforzarme al máximo. Sería mentir si te digo que he platicado con algún equipo”.



Actualmente el Vida yace en la séptima posición con 27 unidades en la tabla acumulada del descenso junto a Honduras Progreso y Juticalpa. Sin embargo, restan cuatro fechas para cerrar la segunda vuelta, encuentros traducidos como finales para los equipos involucrados en la lucha por el no descenso.



“Estoy tranquilo y convencido de lo que podemos hacer, deberemos afrontar estos cuatro partidos de la mejor manera. Debemos salir a buscarlos desde el primer minuto, buscar al rival y tratar de anotar primero, lo demás es el planteamiento del profesor para hacer lo que él mande”, cerró Marcelo Canales.