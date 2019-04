Reprograman horarios de los duelos de Real de Minas vs UPNFM y Olimpia vs Juticalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Tras la petición de cambiar algunos horarios de los duelos de la jornada 15 de la Liga Nacional, se decidió solo reprogramar dos encuentros.



El duelo de Real de Minas vs Lobos de la UPNFM se llevará a cabo a las 3:30 PM este martes en Danlí.



El segundo duelo que fue reprogramado es el de Olimpia vs Juticalpa, que pasó de 7:00 a 8:00 PM. Los demás duelos siguen en los mismos horarios.



Martes 9 de abril

Real de Minas vs UPNFM 3:30 PM



Miércoles 10 de abril

Platense vs Motagua 6:00 PM

Real España vs Honduras Progreso 7:00 PM

Vida vs Marathón 7:15 PM

Olimpia vs Juticalpa 8:00 PM

