El triplete de títulos luce al alcance del Barcelona  

MADRID, ESPAÑA.- Para el Barcelona, tres eliminaciones consecutivas en cuartos de final de la Liga de Campeones representan una mala racha que debe conjurarse a toda costa.



El club catalán domina La Liga española, con siete títulos en los últimos 10 años, y ha conseguido cuatro cetros seguidos en la Copa del Rey. Pero ha vivido episodios tristes en la máxima competición europea, tras ganarla cuatro veces en la década comprendida de 2006 a 2015.



Ahora, debe viajar a Old Trafford, para enfrentar al Manchester United el miércoles en la ida de los cuartos de final. En mayo, el Barça disputará también la final de la Copa del Rey, ante el Valencia, y se acerca a otro título de liga, luego de superar el domingo al Atlético de Madrid, que quedó segundo, a 11 puntos de la cima, cuando restan siete fechas.



“De momento, tenemos un partido de Champions muy importante. Hay que intentar ganarlos todos. Pero primero, la ‘Champions’”, destacó el entrenador Ernesto Valverde.



La última vez que el Barcelona sobrevivió a la ronda de los ocho mejores se remonta a 2015, cuando terminó consiguiendo su quinto título europeo y completó el triplete de campeonatos por última vez.



El United, revitalizado desde el arribo de Ole Gunnar Solskjaer como técnico, sólo aspira a títulos en la Champions. Pero el cuadro inglés persigue también la meta de terminar entre los cuatro primeros de la Liga Premier para asegurar su participación en el próximo certamen europeo de elite.



“Es un equipo potente, que atraviesa una buena racha y eso le da moral”, valoró Valverde acerca del United, que eliminó en los octavos al París Saint-Germain. “El Barça no ha ganado nunca en Old Trafford, creo. Intentaremos cambiarlo. Tenemos menos descanso, pero también la moral de haber ganado al Atlético”.



El encuentro de vuelta se realizará el 16 de abril en el Camp Nou.



La temporada anterior, el Barcelona había avanzado a la final de la Copa del Rey y disfrutaba una cómoda delantera en La Liga cuando cayó ante la Roma en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Pero el presidente del club Josep Bartomeu confió en que el equipo está en el lugar que buscaba cuando comenzó la temporada.



"Hubiéramos firmado esto a estas alturas. La eliminatoria contra el United es fuerte. En La Liga sabes que puedes perder algún partido, pero alguno, no más”, dijo. “Hay que centrarnos en la Liga y la Champions y en la final de Copa... vamos a ir día a día”.