e_SDLqgracias a názar tengo este nivel”

El Heraldocarlos.giron@elheraldo.hn

tegucigalpa

El trabajo de su mamá lo obligó a cambiarse de ciudad sin saber que sus planes también sufrirían una modificación drástica.

Lo que parecía una simple diversión se convirtió en una pasión: de pequeño jugaba fútbol con sus vecinos en las campos polvorientos de su natal La Ceiba, pero a los 12 años lo comenzó a hacer en uno con césped verde en esta capital... con la novedad de que integraba las inferiores de Olimpia.

En 2009 llegó al Rey de Copas a través de la invitación de un amigo. “Me dijo que fuéramos a probarnos y le dije que sí; fuimos y solo a mí me pidieron los papeles, a él no”, recordó.

Desde entonces, Jorge Benguché ha escalado en las categorías formativas del Viejo León hasta que Héctor Vargas le permitió debutar en 2015.

“Recuerdo que fue contra Victoria. Cuando me enteré que iba en lista por primera vez sentí una alegría tremenda, pero a medida que iban pasando los minutos vi las cosas serias y sentí mucha presión... solo Dios y yo sabíamos lo que sentía, hasta oré en ese momento”, recordó el episodio en Plaza Café.

La compleja vida...

Pero el espigado delantero ha tenido que pasar por un largo proceso para hoy poder ser uno de los referentes en el ataque de Manuel Keosseián. En 2015 el mismo hombre que lo metió de cambio ante la Jaiba Brava también fue el que lo cedió a préstamo a Juti.

“Me pasó por la mente eso de pasar de un equipo grande a uno chico, aunque tenía mucha ilusión porque creí que en Olancho jugaría más... estando ahí no me salió nada de lo que me había pintado”, argumentó sobre los seis meses que estuvo con el Canechero; “había firmado para estar un año, pero tuve que salir porque no entré en los planes del técnico. De verdad que ese fue un golpe duro para mí”, agregó.

Sin embargo, ese mal momento no lo opacó todo: fue en ese lapso donde también se convirtió en papá con tan solo 18 años de edad. “Con mi prometida empezamos a tener una relación desde que éramos pequeños y planeamos tener un hijo cuando fuéramos adultos”, detalló.

Con la alegría de ser padre de familia regresó al campamento blanco para hacer algo distinto, sin embargo, los planetas seguían sin alinearse: la salida de Héctor Vargas de la jefatura trajo al colombiano Carlos Retrepo, con el cual tampoco logró consolidarse. “Tuve una participación regular y jugué algunos partidos, pero no en un buen nivel”, aceptó. Nuevamente las puertas de la salida se le abrieron en 2017 con rumbo a los Lobos de la UPNFM. Y los malos recuerdos de su primer salida a las pampas empezaron a controlar su mente.

“Antes de salir a UPN tuve miedo y estando en los Lobos pensé que ya nunca iba a regresar a Olimpia. Al inició me lesioné y no jugué varios partidos, pero me recuperé e hice uno de mis mejores campeonatos”, estimó.

- ¿Por qué creés que te fue tan bien esos dos torneos con la Manada?

- Lo que pasa que el profesor Salomón Názar trabajó conmigo en la parte mental. Me hizo recuperar la confianza en mí y puedo decir que ahora he mostrado un buen nivel en Olimpia gracias a él...

La gran oportunidad

Sus 12 goles y su participación constante en la Jauría fueron suficientes para retornar a su primer amor en el fútbol.

Y Manolo Keosseián ha dado el visto bueno en la pretemporada para que tanto él como José Mario Pinto y Jorge álvarez (todos figuras en la UPN) volvieran a la Cueva del León; son seis los delanteros que pelean por la titularidad en el León, pero Benguché ha sabido ganarse un puesto en base a goles. “El profesor me ha dado la confianza y yo trato de responder”.

Ahora sus gritos en el León le han permitido al equipo sumar victorias importantes: contra Honduras de El Progreso en la jornada 11 y ante Platense en la 13. Las seis anotaciones lo ponen en la tabla de romperredes, la ilusión de cualquier cazagoles.

- Bueno, pero ahora se viene Motagua, ¿eh? Nada fácil.

- Es un partido diferente, lo he vivido en las gradas y ahora me tocará vivirlo dentro de la cancha; es una bonita oportunidad para marcarle a Motagua, algo que todavía no he podido.

- ¿Qué representa para vos jugar en el Olimpia, Jorge?

- Una experiencia increíble estar en el más grande del área.

- Hablemos un poco de todo: ¿a dónde te gustaría jugar si pudieras salir al extranjero?

- Me gusta la MLS y México. Claro que vamos paso a paso, lo primero es consolidarse en el club y llegar a la H. La ilusión está, pero me toca esperar mi turno.

- ¿A qué delanteros admirás?

- Hay dos que han sido como mis ídolos desde chico: Carlos Pavón y Wilmer Velásquez.

- Y la última: ¿Cuándo te pensás casar con tu pareja de años?

-Dentro de muy poco vamos a formalizar nuestro amor