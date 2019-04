Atlético de Madrid se juega su última carta en visita al Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- Poco antes del partido en el que el Atlético de Madrid se juega su última baza de la temporada, los jugadores asistieron a una parrillada en el complejo deportivo del club.



Se juntaron después de un entrenamiento, a fin de relajarse y compartir una comida cerca de un campo de fútbol en las afueras de Madrid.



Era hora de unir al grupo y afianzar la camaradería antes del encuentro que podría ser el más importante de la temporada.



El Atlético visita el sábado al Barcelona, tratando de mantener vivas sus esperanzas de ganar el título de la Liga española, en la que hasta ahora ha sido una temporada decepcionante.



De ganar en el Camp Nou, el Atlético reduciría a cinco puntos la ventaja que le lleva el Barça y prolongaría la pelea por el título.



“Mientras haya opciones hay que ser ambiciosos y fijarnos metas altas. Vamos a intentar ponerles las cosas difíciles", dijo el volante colchonero Rodrigo.



Los azulgranas vienen de ceder puntos en la última fecha, al igualar 4-4 ante el Villarreal, y además afrontan el desafío de jugar contra el Manchester United en los cuartos de final de la Liga de Campeones, justo después del duelo contra el Atlético.



El Atlético, por su parte, solo aspira al torneo doméstico, y acaba de dos lograr victorias consecutivas. Viene lleno de impulso, pero estará jugando en una cancha donde no le ha ido bien desde hace tiempo.



Son 13 años de desfavorables resultados en Camp Nou. No ha derrotado al Barcelona allí en 18 partidos desde 2006. En la Liga, el Atlético no le ha ganado al Barcelona desde que se impuso en casa en 2010, una racha de 17 enfrentamientos seguidos en distintos escenarios.



“Aunque esté complicado siempre iremos a pelearlo, el sábado nos podremos medir al mejor equipo de la Liga, sería estupendo recortarles", dijo Rodrigo.



Tras retener a Antoine Griezmann y reforzarse con otros jugadores, el Atlético inició la temporada con altas esperanzas. Derrotó al Real Madrid en la Supercopa de Europa, pero naufragó en otras competiciones. Fue eliminado por el Girona en los octavos de final y por Juventus en la misma instancia de la Champions.



“Si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, peleando por poder quedar segundo en una Liga donde reinan desde hace 10 años Real Madrid y Barcelona, a mí me sorprende. Sinceramente, me sorprende”, dijo el técnico Diego Simeone, quien no ha podido ganar en Camp Nou desde que asumió la jefatura del Atlético a fines de 2011.



Simeone llevó al Atlético al título liguero en 2014 y quedó segundo la temporada pasada, superando al Real Madrid. Llega al fin de semana con una ventaja de cinco puntos sobre su rival.



Es posible sin embargo que el técnico no pueda usar a dos de sus mejores jugadores, pues los arietes Álvaro Morata y Diego Costa están lesionados.



Con dos goles postreros, el Barça rescató un empate 4-4 frente al Villarreal el martes, pero permanece invicto en 15 encuentros en todos los torneos. Su última derrota de la liga fue en noviembre contra el Real Betis en el Camp Nou, y antes había ganado siete consecutivos antes de ser frenado por el Villarreal.



El técnico Ernesto Valverde iba a dejar que Lionel Messi descansara frente al Villarreal, pero el astro argentino debió ingresar en la segunda mitad luego que el Barcelona dejó escapar una ventaja de dos goles. Messi anotó en el minuto 90 y Luis Suárez metió otro tanto, logrando el empate.



“Sabíamos el resultado del Atlético y que no se iba a entregar nunca”, comentó Valderde. “Sabemos que tendremos esta dificultad en todos los partidos de aquí al final”.