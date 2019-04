Ernesto Valverde: "Nunca hay un escenario idóneo para dosificar a Messi"

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, evitó adelantar este lunes si rotará a Leo Messi el martes en el partido de Liga contra el Villarreal, señalando que "nunca hay un escenario idóneo para dosificar" al astro argentino.



"Nunca hay un escenario idóneo para dosificar a un jugador como Leo, ya veremos mañana", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro de la 30ª jornada de Liga.



"Le damos mucha importancia a este partido", añadió el técnico azulgrana, admitiendo que "mucha gente tiene la vista puesta en la 'Champions' (contra el Manchester United en la ida de cuartos el 9 de abril) y también en el partido del Atlético (en Liga el sábado)".



"Pero los tres puntos de mañana valen lo mismo que los del Atlético", insistió Valverde, cuyo equipo encabeza la clasificación liguera a diez puntos de los rojiblancos, que son segundos.



Vea: Técnico de la Juventus confía en que CR7 vuelva ante Ajax



"Es un partido ideal para ganar, no se me escapa que nuestros rivales están esperando un tropiezo para alimentar esa esperanza de poder alcanzarnos, y nosotros no tenemos que darle ninguna oportunidad", añadió, al ser preguntado por si podría ser un partido ideal para rotar jugadores.



A falta de nueve jornadas para el final del campeonato español, Valverde rechazó que haya una presión extra sobre el equipo.



"Lo que está claro es que los números son los que son, quedan nueve partidos, si ganamos seis somos campeones y a eso tenemos que aplicarnos, pero tener que ganar seis partidos no es tener la Liga ganada, hay que remar mucho para conseguirlo", explicó.



Le puede interesar: ¿Quién es Ernesto Valverde?



El técnico azulgrana también rechazó que los nuevos rumores sobre un eventual traspaso de Antoine Griezmann al club azulgrana pueda ser un factor de desestabilización para el Barça o el Atlético antes de su duelo el próximo fin de semana.



"Es lo habitual, estamos acostumbrados", afirmó Valverde, que tampoco quiso poner fecha a la vuelta al campo del extremo francés Ousmane Dembelé, al que se pronosticó una baja de entre tres y cuatro semanas por una lesión muscular el pasado 13 de marzo.



"No tengo una certeza absoluta de cuando podré contar con él, no sé si será el sábado (contra el Atlético), en Mánchester o después, pero estamos en el plazo", afirmó.