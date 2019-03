Un Mbappé imparable deja al PSG a las puertas del título

PARÍS, FRANCIA.- El París SG dio otro paso hacia un título que tiene en el bolsillo al ganar 1-0 en la cancha del Toulouse (14º), este domingo en la 30ª jornada del campeonato francés, gracias a un gol de su estrella Kylian Mbappé.



Si el Lille (2º) no gana al Reims (6º) el próximo domingo, y el PSG bate al Estrasgurgo (10º), el equipo de la capital repetirá título, en el que sería el octavo campeonato de su historia. Tras esta jornada hay 20 puntos de diferencia entre primero y segundo.



Una vez más, ante la ausencia de Neymar, Edinson Cavani y Ángel Di María, Mbappé sentenció en su única ocasión (74).



Fue el séptimo partido consecutivo del campeonato en el que el prodigio del fútbol francés de 20 años marca. Lleva 27 goles en la actual edición, de la que es el máximo goleador.



En Toulouse al equipo parisino le costó mucho imponer su juego y los locales contaron con ocasiones para llevarse los tres puntos.



"Nunca es fácil tras el parón (internacional). Muchos de nuestros jugadores se marcharon durante este parón internacional y algunos de ellos estaban cansados", justificó el técnico del PSG Thomas Tuchel.



"Estuvimos serios, nos comportamos como un equipo y eso es algo que aprecio. Supimos estar juntos (...) Hay diversas causas para habernos relajado, sobre todo por la gran diferencia de puntos que tenemos en el campeonato, pero nadie lo ha hecho y eso me gusta", añadió.



El camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, sustituto de Cavani en la punta del ataque del PSG, tuvo la primera gran ocasión para abrir el marcador, pero envió el centro desde la izquierda de Mbappé demasiado alto cuando tenía toda la portería para él (17).



- Un hincha en busca de un selfi -

Pasada la media hora de juego, el brasileño Marquinhos logró perforar el arco local, pero el árbitro, a instancias del VAR, acabó anulándolo por fuera de juego (33).



Tras esa acción, el Toulouse reaccionó y el arquero del PSG, Alphons Areola, salvó a su equipo con dos paradas de mucho mérito: primero a un cabezazo de Christopher Jullien (38) y después sacando con el pie un remate de Yaya Sanogo (52).



En medio de esas dos acciones, Mbappé se llevó otro buen susto cuando un hincha vestido con la camiseta del PSG saltó a la cancha y corrió en dirección al joven delantero, sacándose del bolsillo un móvil con la intención de hacerse un selfi con su ídolo.



Antes de conseguirlo, no obstante, fue interceptado por dos agentes de seguridad que se llevaron en volandas al fan fuera del terreno de juego.



Los hombres de Thomas Tuchel tuvieron muchos problemas para transformar la posesión de la pelota (66%) en ocasiones de gol, pero le bastó el gol de Mbappé para decidir el duelo.



La joven estrella del PSG recibió en el punto de penal un centro desde la derecha del alemán Thilo Kehrer, controló con la derecha y a bote pronto remató de nuevo con la diestra, abajo pegada al palo, para decidir el partido.



Antes el Lille remontó dos goles en el estadio del Nantes (15º) para ganar 3-2, por lo que mantiene los cuatro puntos de ventaja con el Lyon (3º), en la lucha por el subcampeonato, que clasifica de manera directa para la Champions.



- Mónaco vuelve a perder -

Se las prometía felices el Nantes con los tantos de Valentin Eysseric (54 penal) y el maliense Kalifa Coulibaly (56), pero el equipo revelación del curso en la Ligue 1 reaccionó mediante el portugués Leão (62), Nicolas Pepe (68 penal) y Jonathan Mamba (69).



Eysseric tuvo el empate en sus botas con un penal que falló en la recta final (83).



El Lyon había metido presión al Lille con su triunfo 1-0 ante el Rennes (9º) el viernes, pero el equipo del norte respondió con una remontada destacable.



Antes el Mónaco (16º), que parecía tener muy cerca la permanencia, cayó derrotado en casa ante el Caen (18º), un rival directo en la pelea por evitar el descenso.



El Caen, que se presentó en el Principado como colista, se impuso gracias a un gol de Enzo Crivelli y a la gran actuación del arquero Brice Samba.



Tras este resultado, el Mónaco queda siete puntos por encima del puesto de promoción, que ocupa precisamente el Caen.