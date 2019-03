Bayron Méndez: "Dios es justo y sacamos el resultado"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Bayron Méndez, uno de los que movió el mediocampo del Juticalpa para lograr su primer triunfo en el torneo Clausura de Liga Nacional ante Marathón 1-2, aseguró que su equipo venía con la mentalidad de sacar el resultado.



"Nosotros veníamos con la mentalidad de sacar los tres puntos, por ahí las cosas estaban para solo un lado, pero Dios es justo y sacamos el resultado", dijo Bayron



También fue claro al mencionar que Los Canecheron estuvieron concentrados en hacer un buen partido y que no merecen seguir en los últimos lugares.



"El equipo se compenetró en hacer un buen partido y sacar el resultado, no se habían dado en los partidos anteriores y hoy se demuestra que Juticalpa no merece estar en estos lugares", comentó.



En la semana los trabajos de la escuadra dirigida por Wilmer Cruz estuvieron enfocadas en vencer al monstruo.



"Todo lo que viene a sumar al equipo es bueno, tratamos de captar la idea del profesor Wilmer en toda la semana, luego de este triunfo iremos sumando de tres", cerró.