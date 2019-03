Zidane alaba a Pogba, "un jugador realmente diferente"  

MADRID, ESPAÑA. -El entrenador francés del Real Madrid Zinédine Zidane abrió implícitamente la puerta a un posible fichaje del centrocampista del Manchester United Paul Pogba al declarar este sábado que aprecia mucho al internacional galo, "un jugador realmente diferente" y que sabe "hacerlo todo".



"Me encanta el jugador, eso no es nuevo. Lo conozco personalmente, por eso hablo de él con naturalidad", afirmó Zidane en conferencia de prensa la víspera del partido de Liga contra el colista Huesca el domingo.



"Es un jugador realmente diferente, alguien que aporta lo que pocos jugadores aportan sobre el terreno de juego, es capaz de hacerlo todo. Hay centrocampistas que saben defender muy bien, otros atacar muy bien", analizó. "Él sabe hacerlo todo".



Zidane no escondió su opinión sobre el campeón del mundo, quien había definido al Real Madrid como un "club de ensueño".



Pogba, de 26 años, fichado en 2016 procedente de la Juventus por el Manchester United por 105 millones de euros, tiene contrato hasta 2021 con los Diablos Rojos.



Después de una temporada decepcionante, los medios españoles señalan una posible renovación de la plantilla del Real Madrid, con un presupuesto para fichajes estimado en 500 millones de euros. Uno de los nombres que suena es el del también francés Kylian Mbappé, valorado en cerca de 280 millones de euros.



"Hoy en día no podemos decir que uno vale 100, 150, 200, 300, eso lo marcan los clubes. Yo, por ejemplo, cuando llegué al Madrid, 70 o 72 millones se decía que era una locura para pagarme, y al final mira dónde vamos", relativizó Zidane, jugador del Real Madrid entre 2001-2006.



"Sabemos el jugador que es, pero no es mi jugador, entonces no voy a hablar por respeto a él, al club, al París SG, y luego a nuestro club y mis jugadores", se mostró más cauto Zidane sobre el delantero.



"Vosotros (la prensa) tenéis que hablar de algo, lo entiendo, lo único, a mí y a nosotros nos quedan 10 partidos, es lo único que tenemos que pensar, hacerlo bien, acabar bien la temporada", afirmó el técnico madridista.