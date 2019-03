Selecciones aprobadas y aplazadas de Sudamérica antes de Copa América

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Mientras Argentina sigue empecinada en opacar a Lionel Messi, Brasil implora por la recuperación de Neymar.



En los últimos ensayos formales antes de la Copa América, dos de los máximos aspirantes al trofeo continental dejaron más interrogantes que respuestas correctas, al igual que la mayoría de los seleccionados sudamericanos, con excepción de Uruguay.



Argentina perdió 3-1 con Venezuela, la derrota más abultada ante ese rival en la historia, y le ganó 1-0 a Marruecos, pruebas en las que empeoró patologías de larga data y sumó otras nuevas.



Messi volvió a ponerse la casaca de su país ante la Vinotinto después de una separación de nueve meses desde la tormentosa eliminación ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia.



El capitán decidió poner fin al descanso, del cual nunca dio una explicación pública, para sumarse a una selección renovada al mando de Lionel Scaloni, un entrenador sin experiencia previa como tal que fue designado en forma interina tras el despido de Jorge Sampaoli y luego confirmado en el cargo pero hasta la Copa América.



Como ya se ha vuelto costumbre en la Albiceleste, Messi terminó con la cabeza gacha ante Venezuela en Madrid. Con unas pocas jugadas, la Pulga se destacó en un equipo que sigue sin libreto y que cuenta con menores calidades individuales respecto a la generación de futbolistas que jugaron las dos últimas finales continentales en 2015 y 2016.



Se suponía que en estos amistosos Scaloni afianzaría una base, pero probó variantes en todas las líneas. El puesto que mejor lo ejemplifica es el arco: usó ocho arqueros en su breve ciclo, tres de ellos en los últimos amistosos.



Messi, que no jugó contra Marruecos por problemas físicos, fue el único confirmado por Scaloni para la Copa América.



“Creo que llegamos bien a la Copa América”, sostuvo Scaloni para sumar más desconcierto. “Como dije en el sorteo, le vamos a dar guerra a todos”.



Brasil empató 1-1 con Panamá y venció 3-1 a la República Checa tras un primer tiempo considerado probablemente como de lo peor que se le vio al mando de Tite.



El pentacampeón mundial también atraviesa un período de renovación —menos de la mitad de los jugaron en Rusia siguen en el plantel — que inevitablemente afecta el funcionamiento colectivo.



Así como Argentina con Messi sólo no le alcanza, Brasil sin Neymar no puede.



El astro del PGS, que se recupera de una fractura en el pie derecho, es el jugador capaz de absorber la presión que tendrá Brasil ante su público, como ya lo demostró con el seleccionado olímpico que ganó la medalla dorada en Río 2016.



Brasil integra el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú. Argentina, en tanto, está en el Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar. El certamen se jugará del 14 de junio al 7 de julio.



A diferencia de los dos gigantes sudamericanos, Uruguay goleó 3-0 a Uzbekistán y 4-0 a Tailandia por la China Cup que obtuvo por segunda vez.



Esos triunfos le permitieron a la Celeste cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en amistosos (Corea del Sur, Japón, Brasil y Francia) y sobreponerse a las ausencias obligadas por lesión de sus dos máximas figuras, Luis Suárez y Edinson Cavani. Se espera que los dos estén en la Copa América.



“Vinimos a buscar un juego, un buen resultado y un buen comportamiento. Y creo que hemos logrado los tres objetivos y por eso nos vamos muy conformes”, destacó el técnico Oscar Tabárez.



La participación en la China Cup dejó como puntos altos el rendimiento del volante Nahitan Nández, la frescura del debutante Giovanni González, los tres goles de Christian Stuani y otra vez a Nicolás Lodeiro en buen nivel.



Uruguay competirá en el Grupo C junto a Ecuador, Japón y Chile.



Chile, bicampeón continental, cayó 3-1 con México y luego empató 1-1 con Estados Unidos.



El colombiano Reinaldo Rueda, quien recientemente cumplió un año en el cargo, ha dirigido 12 encuentros, con un saldo de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, una cosecha que sus críticos consideran muy magra.



“Sabemos que enfrentaremos rivales muy difíciles, pero también del potencial de Chile y que vamos mejorando”, advirtió Rueda.



En el debut del portugués Carlos Queiroz en la banca, como reemplazo del argentino José Pekerman, Colombia superó 1-0 a Japón y cayó 2-1 ante Corea del Sur, derrota que tuvo al guardameta Iván Arboleda como cómplice de los goles en contra.



“Queiroz sabe. Es un técnico con mucha experiencia y tiene muy buenas ideas para los jugadores que tenemos", comentó el mediopunta James Rodríguez.



Además de estar en el inicio de un proceso, Colombia encaró los amistosos diezmada por las lesiones de cinco jugadores clave, entre ellos tres titulares del pasado Mundial: el arquero David Ospina, el volante Juan Fernando Quintero y el lateral Santiago Arias.



Perú le ganó 1-0 a Paraguay, pero luego sufrió una inesperada derrota 2-0 ante El Salvador, considerada la peor actuación bajo la conducción del argentino Ricardo Gareca.



"A nivel de selección estamos todos muy parejos. Perú está en capacidad de pararse de igual a igual con cualquiera y que cualquiera se nos puede parar de igual a igual y nos puede ganar. Eso lo tenemos clarísimo y estamos en ese proceso de aprender", aseveró el estratega.



La Blanquirroja cuenta los días que faltan para el 5 de abril cuando se cumple la suspensión por dopaje de Paolo Guerrero, su capitán, máximo goleador y emblema.



Ecuador no festejó goles y dejó una pálida imagen en la gira por Estados Unidos. Perdió con el anfitrión 1-0 e igualó sin goles ante Honduras.



Frente a las críticas, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez resaltó que “a esta convocatoria no llegamos completos” en referencia a la baja del delantero Enner Valencia.



El estreno del argentino Eduardo Berizzo al frente de Paraguay no fue prometedor. Derrota 1-0 ante Perú y luego México lo goleó 4-2.



“Me encontré con un plantel apto para intentar jugar y ese es el camino, sin olvidarnos de la intensidad, existe material, los jugadores han creído en la idea, el optimismo de seguir trabajando para encontrar un equipo que no cometa los errores que cometimos ahora en la Copa América”, sostuvo el estratega.



Después de su resonante victoria sobre Argentina, Venezuela sucumbió 2-1 ante Cataluña, que no ganaba desde 2013.



En tanto, Bolivia mostró una pálida actuación al caer ante Corea del Sur y Japón, ambos por 1-0. El técnico Eduardo Villegas asumió la conducción en febrero pasado para afrontar la Copa América y las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Es el séptimo técnico desde 2014, tres de ellos interinos.