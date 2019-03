El Salvador sorprende a Perú al vencerlo 2-0 en amistoso en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Salvador sorprendió a Perú al derrotarlo 2-0 este martes en un partido amistoso jugado en Washington.



Los goles de la victoria del combinado salvadoreño fueron un autogol del defensa peruano Miguel Trauco, a los 60 minutos, y un tanto de Óscar Cerén, a los 90+1.



A pesar de no controlar el partido, el cuadro centroamericano mostró más efectividad en el ataque ante un rival peruano que dominó, pero nunca pudo alcanzar la red contraria.



"Son partidos de selección, nosotros somos una selección que le podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera (...) no tengo nada que reprocharles a los muchachos", dijo el técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca.



"Perú no pudo completar las situaciones que tuvo, se intentó por todos los medios", agregó el 'Tigre'.



El próximo fogueo de la selección inca será ante Colombia en Lima el 9 de junio, cinco días antes de la Copa América.



Perú integra el Grupo A de la Copa América, junto al anfitrión Brasil, Bolivia y Venezuela.



- Dominio sin gol -

La selección inca salió desde arranque del partido a proponer un buen juego colectivo para presionar a su rival.



Con sociedad del mediocampista Christian Cueva y los delanteros André Carrillo y Yordy Reyna buscaban inquietar el arco del capitán Henry Hernández.



A los tres minutos, Reyna sacó un disparo de izquierda que Hernández desvió y se salvó de milagro la selección centroamericana.



Tras los 19, El Salvador intentó dominar el mediocampo con llegadas por las bandas de sus jugadores que no inquietaron el arco de Pedro Gallese.



Pero el cuadro peruano se volcó a seguir presionado con disparos de larga distancia y centros por la banda derecha del defensa Luis Advíncula.



A los 37, un remate de cabeza de Reyna salió por encima del travesaño tras asistencia de Advíncula.



A pesar de dominar en los primeros 45 ante un rival que salió defenderse, Perú se mostró impreciso en la definición.



- Anota sin atacar -

En la segunda etapa, Gareca mandó al campo a los delanteros Andy Polo y Luiz Da Silva para tener más efectividad en su ataque, pero sus cambios no lograron resultados.



Perú se mantuvo dominando el partido ante un rival que solo se defendía para lograr un empate.



A los 60, el defensa peruano Miguel Trauco anotó el 1-0 para la selección salvadoreña tras un remate de larga distancia. El lateral izquierdo calculó mal y ante la salida de Gallese, el balón quedó dentro del arco peruano.



Tras la jugada Gareca mandó al campo Jefferson Farfán para intentar empatar el duelo.



A los 69, Farfán sacó un remate de derecha que salió por encima del travesaño.



En los últimos minutos, la selección peruana mantuvo contra las cuerdas a su rival que mostró una solidez defensiva para cuidar su victoria.



En el final a los 90+1, con un Perú jugado en su totalidad en ataque, Cerén aprovechó un gran pase y con magnífica definición colocó el 2-0 para felicidad de los salvadoreños.



"Muy orgulloso del equipo que manejo, los jugadores hicieron un buen partido ante una selección mundialista", dijo a la prensa el técnico de El Salvador, el mexicano Carlos de los Cobos.



"Mucha gente no pensaba que podíamos ganarle a Perú", puntualizó el DT