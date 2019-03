Clubes exploran ascenso-descenso en Liga de Campeones

AMSTERDAM, ALEMANIA.- Los principales clubes del fútbol europeo analizarán la posibilidad de incorporar el ascenso y el descenso en la Liga de Campeones en sus negociaciones con la UEFA para reformar las competencias continentales en el 2024.



El ascenso y descenso de equipos es “natural en el ambiente del fútbol”, dijo el presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) Andrea Agnelli el martes tras una reunión de unos 200 clubes miembros.



Actualmente, el ganador de la Liga Europa se clasifica para la siguiente campaña en la Liga de Campeones. El ganador de una competencia continental de tercer nivel que arrancará en 2021 subirá a la Liga Europa.



"Es ciertamente algo que es lógico en un sistema abierto”, dijo el presidente de Juventus, al indicar que el tema estará en la agenda de conversaciones en los próximos meses.



Agnelli dijo que las negociaciones entre la UEFA y la ECA que comenzaron la semana pasada tomarán de “12 a 18 meses” para decidir cómo las competencias de clubes de la UEFA serán a partir de 2024. La UEFA consultará además con el grupo de ligas europeas y otros.



Aún así, los clubes más ricos y exitosos de Europa casi seguramente tendrán la influencia más directa en los planes futuros de las UEFA y la FIFA.



Agnelli reiteró la razón por la que muchos clubes europeos no están dispuestos a participar en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, que debe arrancar en 2021.



"No estamos dispuestos a participar en esa competencia en estos momentos debido a lo congestionado del calendario”, dijo el líder de la asociación de clubes, apuntando que la Copa Africana de Naciones y rondas de las eliminatorias para la Copa del Mundo están programadas también para esas fechas.



En un ataque más directo a la FIFA, Agnelli dijo que su manejo del proyecto de la Copa Mundial de Clubes es “como administrar una lotería”.



"Estamos acostumbrados a manejar negocios”, dijo Agnelli, cuya familia fundó el fabricante de autos Fiat. “Eso significa que necesitamos tener supervisión plena de un proyecto que se nos presenta”.



Tratando de persuadir a los clubes europeos a participar, el funcionario de la FIFA ZvonimirBoban -ex internacional croata- ha hecho llamadas casi diariamente a la asociación de clubes “pidiendo por favor, por favor, por favor, etcétera”, dijo Agnell en una conferencia de prensa.



Boban es una figura clave en las próximas negociaciones encabezadas por la FIFA para decidir el calendario de partidos internacionales a partir de 2024, cuando la mayoría de los clubes deben permitir que sus jugadores jueguen con sus selecciones nacionales.