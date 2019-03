Diego Vazquez: “UPN tiene un fútbol aguerrido y debemos igualarlos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las dos semanas sin futbol son lo mejor que le pudo haber pasado a Motagua. Los azules aprovecharon el parón por fecha FIFA para recuperar energías y reforzar los conocimientos.



Diego Vazquez analizó el enfrentamiento ante los Lobos de la UPN y hay confianza en que se puede resolver con un triunfo. “Semana larga tuvimos unos días para trabajar y ya pensamos en la UPNFM. Reforzamos los conceptos que manejamos, pulimos detalles, siempre hay cosas que mejorar como el fútbol orientado, la entrega del balón ya que tenemos deficiencias en eso. Ayer hicimos trabajos y noté que tenemos algunas falencias pero no solo nosotros sino en general, en nuestro futbol”.



No cabe duda que la baja de Marcelo Santos trastoca todos los planes en el Nido. “Es un jugador importante para nosotros, un futbolista que ocupaba varias posiciones y esperamos que lo operen con éxito y luego que se recupere bien. Las lesiones son parte de esto y van a tener la oportunidad de jugar otros jugadores, tienen que aprovechar”.



En ese sentido, La Barbie detalló que “Hay algunas variantes, en ese puesto tenemos a Marcelo Pereira o Cristopher Meléndez y el que juegue debe aprovechar los minutos”.



A falta de seis jornadas Motagua no está en los primeros lugares y los duelos que se vienen podrían catapultarlo o hundirlo en la clasificación. “Nosotros pensamos nada mas en la próxima jornada y no es verso ni de la boca para afuera, así lo sentimos… Lo único que existe es la UPN y debemos hacer un buen partido, tener la pelota y hay que ganar el juego” remarcó.



“UPN tiene un fútbol aguerrido, agresivo y debemos igualarlos en ese aspecto, debemos superarlos con fútbol. Tienen jugadores ordenados y será parecido que en Choluteca solamente que esta vez vamos a jugar en el Nacional donde somos fuertes”.



Diego apuesta a ganar en los seis juegos restantes porque solo así podrá aspirar a la clasificación directa. “No es el cierre, faltan seis fechas y seguimos enfocados en lo que viene. Después vienen partidos seguidos pero solo pensamos en lo inmediato. Si pensamos en el presente y en mejorar seguramente te va a ir mejor en un futuro cercano”.



Vazquez admite que hoy observara el juego de la Selección donde podrían tener algunos minutos sus futbolistas. “Yo los juzgo por lo que hacen con Motagua y a partir de ahí se ganan un puesto. Obviamente que vamos a ver el partido pero no es de ahí que sacaremos conclusiones sobre su rendimiento”.