Reynaldo Clavasquín tras derrota ante Platense: "Fuimos muy cobardes futbolísticamente"

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El entrenador del Honduras Progreso, Reynaldo Clavasquín, fue claro en sus declaraciones y aceptó la superioridad del Platense en la derrota 2-0.



"No fue nuestro mejor partido. Platense fue mejor línea por línea. Tenemos que reconocer que fuimos superados. Ellos se sintieron bien y aprovecharon su condición de local. Fuimos muy intermitentes, no pudimos tener reacción."



El timonel arrocero lamentó que el tiempo de preparación que tuvieron para este duelo no sirvió para ganar el encuentro. "Dos semanas que muy pocas veces tiene uno para preparar un partido. Nos falta más hambre y más ganas. Sabíamos que podíamos sacar un buen resultado pero nos faltó agresividad y mejor posicionamiento del terreno de juego. Fuimos muy cobardes futbolísticamente."



Además, admitió que es consciente de la complejidad de la situación progreseña con el tema del descenso.



"Tenemos que reconocer que esto no es de señalar. En el partido los jugadores pasan a realizar las acciones. Todos tenemos esa responsabilidad de evitar el descenso. Tenemos que ser realistas sobre lo que nos jugamos", finalizó.