La fotografía de una deportista que pone en evidencia el acoso sexual en el fútbol

CANBERRA, AUSTRALIA.- Seguramente si un deportista varón hubiese sido captado realizando una acrobacia para pegarle al balón y anotar sería halagado, pero en este caso, y como se trata de una mujer, los comentarios han sido despectivos y hasta existen denuncias de "acoso sexual".



La imagen de Tayla Harris, una deportistas australiana, se ha hecho viral en las redes sociales, pero no realizar una anotación, sino por los comentarios obscenos de los internautas.



La fotografía fue publicada por una cadena de televisión tras el triunfo de Carlton, equipo en el que juega la australiana, contra Bulldogs del Oeste, pero horas más tarde la borraron por los comentarios sexistas y hasta acosadores.

VEA: Camargo: "El fútbol femenino es un caldo de cultivo de lesbianismo"



En su enojo la joven compartió la instantánea en sus redes sociales con un contundente mensaje: "Aquí tienen una foto mía trabajando. Piensen en ello antes de sus comentarios despectivos, animales”.



Inmediatamente la cadena de televisión se disculpó por borrar la imagen y afirmó que "envió un mensaje erróneo".



"Los trolls en las redes sociales no son nada nuevo en estos días, lamentablemente, pero creo que lo que es horrible es que esos trolls tiendan a apuntar a las mujeres abusando de ellas. Es una foto extraordinaria que muestra a una gran atleta en su forma más poderosa, haciendo lo que ella hace, que es patear la pelota 50 metros”, argumentó la deportista.



Además, agregó que se sintió "acosada sexualmente por cobardes que necesitan despertarse".

El fútbol australiano es parecido al rugby.

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj