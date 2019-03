Esta es la selección de Argentina con la que se reencuentra Leo Messi ocho meses después

MADRID, ESPAÑA.- Ocho meses después, Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta de Argentina, una selección distinta a la que decepcionó en el Mundial de Rusia y con persistentes dudas.



Poder contar con Messi es una bendición para el técnico Lionel Scaloni de cara a la inminente Copa América, donde se jugaría su continuidad al frente de la Albiceleste. El torneo continental también es otra oportunidad para el astro del Barcelona, con 31 años, para conquistar el esquivo título con la selección que le falta.



Scaloni confirmó el jueves que Messi estará entre los titulares para el amistoso contra Venezuela en Madrid, el primer partido del delantero con la selección desde la derrota ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia el año pasado.



La expectativa del técnico no se enfoca en Messi. Quiere ver más del resto del plantel.



“Esperemos que con la vuelta de Messi se potencie más el equipo", dijo Scaloni en una rueda de prensa. “Necesitamos que el resto de compañeros den ese plus para que seamos un gran equipo. Son los demás los que tienen que dar el paso para que Argentina vuelva a los niveles que alguna vez tuvo. Messi no tiene que darlo, los demás tienen que ver que son grandes jugadores”.



Scaloni ha depurado el grupo, con varios jóvenes que no fueron al Mundial y que ni siquiera han tenido la experiencia de jugar al lado de Messi.



Varios serán titulares ante Venezuela en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Tal es el caso de los defensores Gonzalo Montiel, Juan Foyth y Lisandro Martínez. También estará el delantero Gonzalo Martínez.



“Cuando decidimos que venga, él sabe que hay un cambio grande”, dijo Scaloni. “Hay muchos jugadores que no conoce”.



Varios de los históricos que acompañaron a Messi en los subcampeonatos del Mundial 2014 y de la Copa América 2015 y Copa Centenario 2016 han quedado fuera. El defensor Javier Mascherano se retiró y la floja temporada del atacante Gonzalo Higuaín le costó la convocatoria.



Las lesiones marginaron al extremo Ángel Di María y al central Nicolás Otamendi. El gran misterio es la ausencia de Sergio Agüero, máximo goleador de la Liga Premier con el Manchester City.



Scaloni no aclaró cuántos minutos jugará Messi el viernes o si actuará en el amistoso del próximo martes ante Marruecos en Tánger.



“Mañana está disponible y lo que pase después de mañana no te lo puedo decir, es futuro", dijo Scaloni.



Argentina disputó seis partidos sin Messi tras el Mundial, con cuatro victorias, un empate y una derrota. El revés fue ante Brasil y luego enlazó victorias ante México.



El entrenador de Venezuela Rafael Dudamel comentó que enfrentar a Messi será una buena prueba para medir a su equipo rumbo a la Copa América en junio y las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.



“La presencia del mejor jugador del mundo eleva la expectativa, lógicamente”, dijo Dudamel. “Para nosotros enfrentar a Argentina (con Messi) es una buena medida.... “Su regreso tan esperado para los argentinos y para todos los hombres del mundo, hace que la exigencia sea altísima”.



Venezuela enfrentará el lunes a un combinado de Cataluña que podría incluir a Gerard Piqué y Xavi Hernández, ambos campeones mundiales con España. El amistoso será en la ciudad catalana de Girona.