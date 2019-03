Jorge Sampaoli devuelve sueldo a Santos hasta pago al plantel

SAO PAULO, BRASIL.- El técnico de Santos Jorge Sampaoli devolvió su sueldo al club brasileño hasta que todos sus jugadores reciban los salarios que se les deben.



Según el entrenador argentino, el club debe pagarle a cada uno de sus empleados en la misma fecha.



Santos no paga a sus futbolistas desde inicios de febrero, informaron medios brasileños. La directiva del club prometió resolver el problema para inicios de marzo, pero no ocurrió así.



El ex entrenador de la selección de Argentina también criticó a los directivos del club:



“Santos tiene una historia muy grande y los directivos tienen que estar a la altura”, dijo Sampaoli. “Es una realidad que tiene resolver el club”.



Después de un buen arranque de temporada, Santos lleva tres partidos sin ganar en el campeonato paulista. El equipo perdió 4-0 ante Botafogo el miércoles.