Fabián Coito prepara a la Selección de Honduras como una potencia

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El partido contra Ecuador, el próximo 26 de marzo en Estados Unidos, ha sacado a relucir los métodos que utiliza el entrenador uruguayo Fabián Coito.



Desde su primer día con los jugadores catrachos, Coito no esperó que su cuerpo técnico ubicara los conos y las barreras para los tiros libres, pues él mismo se hizo cargo de gran parte del equipo.



El miércoles 20 de marzo tocó "día de Gimnasio", así lo tituló la cuenta oficial de Honduras en Twitter. En las imágenes es evidente quelos jugadores de la H realizaron su mejor esfuerzo durante la preparación.



Alberth Elis, Alex López, Juan Pablo Montes y Rubilio Castillo son algunos de los jugadores que realizaron los entrenamientos.



El debut contra Ecuador, en New Jersey, pone de manifiesto que el uruguayo no quiere dar una primera mala impresión ante los hondureños en este nuevo proceso mundialista.

