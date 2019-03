Alexis Sánchez todavía confía en triunfar en el Manchester United 

LONDRES, INGLATERRA. - La estrella chilena del Manchester United, Alexis Sánchez, de baja por una lesión de rodilla y que no ha rendido a la altura esperada desde que llegó procedente del Arsenal en 2018, confía todavía en poder triunfar en Old Trafford, señaló en una entrevista publicada este martes.



Alexis se lesionó a principios de marzo en la rodilla derecha y estará de baja alrededor de un mes.



"Quiero mostrar mi amor por el fútbol y sé cómo hacerlo. Tengo confianza en mis habilidades", señaló a la revista Inside United Magazine.



Sánchez, que llegó al United en enero de 2018 tras una dura pugna con el Manchester City por ficharlo, se convirtió en el jugador mejor pagado de la Premier League. Pero solo ha marcado 5 goles en 41 partidos, 2 en 23 duelos en esta temporada, en la que ha tenido problemas físicos y no ha sido protagonista para Jose Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer, su sucesor en el banquillo.



"El United es un club muy importante, no solo en Inglaterra, a nivel global, y quiero ayudar a ganar un trofeo para los aficionados. Quiero hacerles felices, quiero marcar goles", añadió el jugador de 30 años.



"Cuando el año pasado perdimos la final de la Copa de Inglaterra contra el Chelsea, estaba triste, ya que quería hacer felices a nuestros maravillosos seguidores. Wembley era completamente rojo", recordó sobre el partido por el título en el mítico recinto londinense.