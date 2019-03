Chelsea denuncia supuestos insultos racistas ante UEFA

LONDRES, INGLATERRA.- El Chelsea ha presentado una queja ante la UEFA, por los insultos racistas que hinchas del Dynamo de Kiev presuntamente profirieron en contra de un jugador del club londinense durante un partido de la Liga Europa.



Las expresiones racistas dirigidas supuestamente al extremo Callum Hudson-Odoi, ocurrieron cerca del final del duelo del jueves que Chelsea ganó por 5-0 en los octavos de final. El Chelsea anunció el lunes la presentación de la querella y afirmó que había reportado lo ocurrido ante el árbitro del encuentro, al concluir el mismo.



Luego, el presidente del Chelsea, Bruce Buck, y el secretario general David Barnard hablaron con el delegado de la UEFA en el partido.



“Condenamos enfáticamente esta conducta aborrecible”, indicó el Chelsea en un comunicado. “Esperamos que la UEFA realice una investigación exhaustiva”.



El club inglés no especificó qué jugador fue insultado. El comunicado surgió horas antes de que la selección de Inglaterra convocara a Hudson-Odoi para los partidos de la eliminatoria hacia la Eurocopa.



“Es un sueño convertido en realidad”, expresó el extremo, quien reemplazó al lesionado Luke Shaw y no emitió comentarios sobre los insultos racistas en Ucrania. “Ahora tengo que trabajar duro, disfrutar cada momento y seguir esforzándome para que ojalá cause un impacto cuando llegue la oportunidad”.



La agencia Press Association de Gran Bretaña informó que se escucharon sonidos semejantes a los que emiten los simios. Los ruidos habrían sido dirigidos a Hudson-Odoi, quien es de raza negra, por parte de un grupo de seguidores del Dynamo, ubicados junto a una esquina de la cancha, cada vez que el Chelsea atacaba.



En esa zona suelen colocarse los miembros de la barra Rodychi, que suele mostrar emblemas de ultraderecha y que fue acusada de participar en varias agresiones la última vez que el Dynamo recibió al Chelsea.



En 2015, hinchas del Dynamo agredieron al menos a ocho aficionados del Chelsea durante un partido de la Liga de Campeones. La mayor parte de las víctimas era de raza negra, aunque también hubo algunos blancos, atacados cuando trataron de proteger a los primeros.