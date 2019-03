Crítican a Ozil por invitar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a su boda como testigo

BERLÍN, ALEMANIA.- El futbolista alemán de origen turco Mesut Ozil recibió críticas por invitar presuntamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a su boda como testigo.



El periódico alemán Bild am Sonntag publicó en portada la noticia referente a la boda de Ozil, de 30 años, y su novia, la modelo Amine Gulse, de 25, ex Miss Turquía.



El periódico no reveló la fecha de la boda.



Una fotografía de Ozil y Erdogan el pasado mayo provocó polémica y despertó preguntas sobre su lealtad a Alemania antes de su desastrosa participación en el Mundial de Rusia-2018.



Poco después abandonó la selección acusando a los dirigentes alemanes de racismo.



El gobierno alemán ha tenido varios encontronazos con Ankara en los últimos años por cuestiones de derechos humanos.



"Creo que es inapropiado", dijo el político alemán Cem Ozdemir, también de origen turco, al Bild am Sonntag.



"Los antiguos y actuales jugadores de la selección son ejemplos", añadió. "Deben preguntarse si están a la altura de ese papel cuando se entregan a autócratas, que se enriquecen a expensas de su país y hacen desaparecer a los disidentes en agujeros".