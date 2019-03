Omar Elvir tras ser convocado por Fabián Coito: "Es un momento muy emotivo para mí"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jugadores de Motagua reaccionaron contentos con sus llamados a la Selección de fútbol de Honduras.



Omar Elvir es uno de los que más llevaba esperando el llamado y le ganaron los nervios cuando escuchó su nombre entre los convocados. "Estoy con el equipo (Motagua) en Estados Unidos, no tuve la oportunidad de ver la transmisión en vivo. Yo me dí cuenta del llamado a la Selección por medio de los mensajes que me empezaron a caer al teléfono".



Siguió diciendo: "Estoy agradecido con Dios, es un momento muy emotivo para mí" dijo el zurdito. "Voy con toda la disposición de poder ir a esforzarnos al máximo para estar a la altura de ese compromiso tan grande" señaló Elvir, quien nunca había estado en los procesos de Selección absoluta.



También detalló que ha seguido mucho apoyo de la gente en las redes sociales. "Me ha escrito todo el mundo felicitándome por la convocatoria, toda esa gente que está cerca de mí. Les agradezco mucho por el apoyo".

Otras reacciones

El joven Denil Maldonado acompañará a los defensas Henry Figueroa, Maynor Figueroa y Juan Pablo Montes en la Bicolor.

"Emocionado porque me convocaron por primera vez a la Selección Mayor, es lo máximo. Solo había tenido oportunidad de estar en selecciones menores. Es una gran responsabilidad la que tenemos. No es fácil estar ahí", fueron sus palabras.



Otro que recibió su primer llamado es Kevin López,volante derecho. "Ya había tenido la oportunidad de estar en un micro ciclo de la Selección mayor bajo el mando de Jorge Luis Pinto pero solo estuve trabajando nada más. Esta es mi primera convocatoria oficial a la Selección y pienso que Dios es bueno, estoy muy agradecido", sentenció.