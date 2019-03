Luis Enrique descarta a Isco en convocatoria de España

MADRID, ESPAÑA.- Isco Alarcón fue descartado de la selección de España, consecuencia de haber sido relegado a la suplencia en el Real Madrid bajo el técnico Santiago Solari.



Jorge "Koke" Resurrección, Saúl Ñíguez y Thiago Alcántara también quedaron fuera en la convocatoria anunciada el viernes por el técnico nacional Luis Enrique con miras a los partidos contra Noruega y Malta en las eliminatorias de la Eurocopa.



Varios inesperados nombres fueron citados: Jaime Mata de Getafe, Sergi Gómez de Sevilla, Sergio Canales de Real Betis, Fabian Ruiz de Napoli, Iker Muniain de Athletic Bilbao, Jesús Navas de Sevilla y Dani Parejo de Valencia.



“Estamos en fase de evolucionar y mucha competencia ayuda a que el nivel suba”, sostuvo Luis Enrique, negándose a hablar sobre jugadores que no fueron incluidos en su lista.



"Revolución suena feo, vamos a evolucionar", respondió cuando se le preguntó por los numerosos cambios. "Va a depender de los jugadores (el seguir en otras listas). Me encanta ese sentimiento de llegar aquí para darlo todo para continuar porque eso nos va a hacer mejorar”.



Por culpa de lesiones, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Diego Costa, Iago Aspas y Diego Llorente no fueron tomados en cuenta.



Isco recibió escasos minutos en el Madrid desde que Solario, quien esta semana fue reemplazado por Zinedine Zidane, asumió la dirección del club el año pasado. El enlace incluso quedó fuera de convocatorias del equipo, y se conjeturó que los merengues sondeaban transferirle.



En el primer ciclo de Zidane en el Madrid, Isco fue un titular habitual y su puesto en la selección no había sido cuestionado hasta ahora.



España recibirá a Noruega en el estadio Mestalla de Valencia el 23 de marza y visitará a Malta tres días después.



Luis Enrique fue nombrado técnico de la selección tras la eliminación en los octavos de final del Mundial del año pasado. Luego de un buen arranque, con victorias ante Inglaterra y Croacia en la Liga de las Naciones de la UEFA, España no logró clasificarse a la fase final de la primera edición del certamen al sufrir derrotas ante ambos rivales.