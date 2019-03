Lesión muscular dejó a Buba López afuera del duelo Real España vs Motagua

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. -Real España y Motagua disputaron el miércoles uno de los clásicos de la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional, en el estadio Morazán de San Pedro Sula.



La novedad dentro de los convocados del equipo de Carlos Restrepo fue la no inclusión del portero Luis Buba López, quien por una lesión muscular no apareció en el arco los catedráticos. La noticia fue confirmada por Jaír Llanten , preparador físico de La Máquina.



“Luis tiene una lesión muscular por el eso no está contra Motagua”, dijo Llanten.



Su lugar lo ocupó Roberto López, el segundo arquero.

