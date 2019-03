Serie A: Inter vence a Spal y sigue cerca del Milan

MILÁN, ITALIA.- Inter consiguió mejorar su confianza de cara al derbi de la próxima semana ante el Milan. Pero ello no significa que los Nerazzurri hayan tenido una plácida jornada dominical.



Matteo Politano y Roberto Gagliardini anotaron en el segundo tiempo para que Inter venciera 2-0 a Spal, un conjunto amenazado con el descenso.



Un tanto del Inter fue invalidado por medio del videoarbitraje (VAR), y los reclamos de un supuesto penal fueron desestimados. Además, Marcel Brozovic y el brasileño Joao Miranda abandonaron la cancha por lesiones.



Los Nerazzurri siguieron en el cuarto puesto, un punto detrás del Milan. Los primeros cuatro avanzan a la próxima Liga de Campeones.



La Roma, que se ubica en el quinto sitio, tiene seis puntos menos y recibe al Empoli este lunes.



Spal se encuentra apenas dos puntos encima de la zona de descenso.



“Era importante volver a ganar. No hubo muchos espacios, pero encontramos los goles al final”, destacó el volante portugués del Inter, Joao Mauro. “Lo hicimos bien hoy, la perspectiva de superar al Milan si ganamos del derbi nos debe alentar”.



Inter careció de Mauro Icardi, quien no juega desde que fue despojado del brazalete de capitán, en medio de prolongadas negociaciones contractuales. El atacante argentino ha dicho que sufre una lesión de rodilla.



“No voy a hablar más de Icardi. Lo que diga se interpreta de otra forma”, lamentó el técnico del Inter, Luciano Spalletti. “¿Jugará en el derbi? No voy a responder nada sobre Icardi. Si insisten, no hablaremos de fútbol”.



Otro argentino, Lautaro Martínez, pensó que había dado al Inter la ventaja a la media hora del encuentro, pero el árbitro invalidó el tanto por una mano tras consultar el VAR.



Y cumplida una hora de partido, Inter pidió que se marcara penal. El árbitro optó por no recurrir al VAR para la revisión de una jugada en que Kevin Bonifazi sujetó supuestamente a Antonio Candreva.



Los locales rompieron el cero a los 67 minutos, cuando un pase de Lautaro fue desviado a Politano, quien envió el balón a las redes. Tras una larga revisión, el VAR descartó que hubiera fuera de juego.



Inter aseguró la victoria 10 minutos después, cuando un disparo de Cedric se convirtió en asistencia para Gagliardini, quien se acomodó el balón y lo envió pegado al poste izquierdo.



También el domingo, Napoli igualó 1-1 en su visita a Sassuolo, y quedó a 18 puntos de la Juve, que lidera el certamen, y apenas seis encima del Milan.



Fabio Quaqliarela convirtió un penal y Atalanta superó 2-1 a la Sampdoria. Quagliarela llegó a 20 goles en la campaña, con lo que supera por uno a Cristiano Ronaldo de la Juventus y a Krzysztof Piatek del Milan en la tabla de artilleros.



Atalanta se colocó en el séptimo puesto, igualado en puntos con Roma y Torino. Sampdoria quedó cinco unidades detrás.



Lazio puede alcanzar al Atalanta si derrota más tarde a Fiorentina.



En otros resultados, Torino se impuso 2-1 a Frosinone y Bologna derrotó 2-0 a Cagliari.