Otro gol de Piatek afirma al Milan como tercero en Serie A

MILÁN, ITALIA.- El Milan aseguró afrontar el clásico el próximo fin de semana por delante del Inter tras vencer el sábado 2-1 a Chievo Verona en la Serie A.



Krzysztof Piatek anotó a los 57 minutos el tanto que estableció la diferencia para llevarse los tres puntos de la visita a Verona. El 19no gol del atacante polaco en la liga le dejó al frente de la tabla de cañoneros junto a Cristiano Ronaldo y Fabio Quagliarella, de Juventus y Sampdoria, respectivamente.



El Milan se consolidó como tercero en la clasificación, cuatro puntos por delante del Inter, que el domingo recibe a Spal. Los cuatro primeros de la Serie A se clasifican a la próxima edición de la Liga de Campeones.



Chievo sigue hundido en el fondo de la tabla, a 12 puntos de la salvación.



El centrocampista argentino Lucas Biglia, de vuelta tras una lesión que le mantuvo en el dique seco durante largo tiempo, fue titular por primera vez desde octubre y adelantó al Milan con un tiro libre a los 31 minutos. Biglia ejecutó magistralmente, combeando el balón al ángulo superior izquierdo.



Pero Chievo replicó a cuatro minutos del descanso. El extremo francés Mehdi Leris filtró un centro desde la derecha para que el volante finlandés Perparim Hetemaj definiera con un cabezazo al segundo palo.



Piatek suma ocho goles con el Milan desde que llegó procedente de Genoa. El octavo fue tras un caótica y medio polémica jugada.



Luego que el arquero Stefano Sorrentino repelió su primer remate, Piatek intentó definir de chilena y acabó dándole una patada a un jugador de Chievo. La acción prosiguió y Samu Castillejo peinó el balón de vuelta al área, donde Piatek marcó el gol con una volea.



Los jugadores de Chievo reclamaron, pero el tanto fue ratificado tras consultar con el videoarbitraje.



La única nota negativa para el Milan fue la expulsión de su técnico Gennaro Gattuso en el primer tiempo por discutir con los árbitros.



En el otro partido de la jornada sabatina, Parma le ganó 1-0 a Genoa. El tanto fue tras un tiro de esquina que no debió ser concedido, ya que el delantero de Parma Roberto Inglese había sido el último en tocar el balón.



Tras cobrarse el córner, el cabezazo de Juraj Kucka fue rasguñado hacia el travesaño por Jandrei, el ex arquero del Chapecoense brasileño que debutó en la Serie A. Luca Rigoni estrelló el rebote a un poste, pero el ex Kucka apareció para empujarlo al fondo.



Parma quedó tres puntos de encima de Genoa en la parte media de la tabla.