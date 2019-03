Diego Maradona tendría tres hijos más en Cuba

LA HABANA, CUBA.- Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, reveló este viernes que la exestrella mundial del fútbol tiene tres hijos no reconocidos en Cuba.



"Vamos a hacer las pruebas de ADN. Son de mujeres distintas y Diego los va a reconocer cuando vuelva a Cuba", dijo el profesional del derecho.



La información se hizo viral en Argentina este viernes, sin embargo, el entrenador de Dorados de Sinaloa (México) todavía no se ha pronunciado sobre la información.



Si las pruebas de ADN confirman la paternidad, los hijos de Maradona serían ocho: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana, Diego Fernando y los tres cuyo caso está por esclarecerse.



El año pasado, el abogado del máximo referente argentino ya había revelado que el fútbolista aceptó haber tenido muchas aventuras en Cuba, pero no confirmó si tenía hijos.



"Yo le tengo miedo a Cuba. Ahí estuvo mucho tiempo. No estaba en pareja, estaba solo y se portó mal. En Cuba yo tengo muchos amigos que se ríen y dicen ser los hijos de Diego", dijo en su momento Morla.



Los vástagos de Diego serían de madres diferntes. Sus aventuras serían del año 2000 cuando el jugador viajó a Cuba para internarse en una clínica de rehabilitación a las drogas en La Habana.