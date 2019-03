Real España juega contra Juticalpa este jueves en el Estadio Morazán

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras haber caído estrepitosamente ante Platense, España tratará de enderezar este jueves su camino ante Juticalpa en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.



“Sinceramente hemos quedado a deber... estamos conscientes que no estamos en el nivel que esperamos”, consideró el centrocampista Mario Martínez; sin embargo el experimentado futbolista expresó que han trabajado para corregirse y volver a la senda del gol.



El conjunto que dirige Carlos Restrepo tendrá una baja sensible: el ariete Rony Martínez no tendrá participación en los dos siguientes juegos por una contusión leve en su rodilla derecha.



Presentes oscuros

Pero si lo de Real España es de preocuparse, lo de Juticalpa es para hablar de crisis. El equipo de Wilmer Cruz, uno de los ídolos de la Máquina, no ha podido llegar y ganar en el Morazán presionado por su propio entrenador.



“Hay muchos jugadores agrandados, que viven en buenos apartamentos y no demuestran nada en la cancha”, dijo el Superman, que en la semana bajó a reservas al defensa Dabirson Castillo por indisciplina.