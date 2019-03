Dani Carvajal sobre declive del Real Madrid: “Se nos ha ido todo en una semana”

MADRID, ESPAÑA.- Tratando de contener las lágrimas, Dani Carvajal profirió una palabrota para describir la aciaga temporada del Real Madrid. No se disculpó.



El lateral derecho expresó su opinión en una entrevista a pie de cancha tras otra humillante derrota en casa, una paliza de 4-1 por Ajax que puso fin al reinado del equipo en la Liga de Campeones.



La eliminación se sumó a las derrotas sucesivas en el estadio Santiago Bernabéu ante el Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra en la Liga española, coronando una de las peores semanas en la historia reciente del club.



“Nunca he tenido esta sensación de malestar, no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. “Se nos ha ido todo en una semana”.



El Madrid finalmente despertó en la realidad de la era post Cristiano Ronaldo. El club que se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó el precio por perder a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.



Los merengues no se inmutaron cuando Cristiano se fue a Juventus el año pasado, optando por no hacer ninguna contratación grande para compensar por su ausencia. El presidente del club, Florentino Pérez, mantuvo la fe en los delanteros que ya tenía — Karim Benzema, Gareth Bale, Marco Asensio y Lucas Vázquez — y en que jóvenes como Vinicius Junior, Mariano Díaz y Brahim Díaz pudieran proveer algo de la chispa perdida por el equipo con la salida del portugués.



Por momentos pareció que el Madrid podría conseguirlo. El equipo pasó por buenos tramos en la campaña, pero al final nadie pudo acercarse siquiera a reemplazar a Cristiano cuando fue más necesario.

En las tres derrotas consecutivas que pusieron fin a las esperanzas de trofeos del Madrid, el equipo creó numerosas oportunidades, pero no pudo aprovecharlas, desperdiciando una tras otra sin importar quién atacaba. Fueron superados 8-1 en los partidos contra Barcelona y Ajax. El único gol madridista fue marcado por Asensio el martes, cuando el equipo perdía 3-0.



Cristiano guio al Madrid a tres títulos consecutivos de la Champions y a cuatro en cinco temporadas, antes de empacar maletas y mudarse a Italia.



Con el cinco veces ganador del Balón de Oro en el equipo, el Madrid no había perdido una eliminatoria de la Liga de Campeones desde 2015, una semifinal contra Juventus. Había llegado al menos a las semifinales en ocho campañas seguidas y al menos a cuartos desde 2010, un año después del arribo del luso.



El día antes derrota ante Ajax, el mediocampista Luka Modric fue el primero en advertir que el equipo resentía haber perdido el instinto matador que un jugador como Cristiano proveía. Dijo que los intentos de compartir la responsabilidad de el que fue el papel de Cristiano no funcionaba porque los jugadores que quedaron en el equipo no consiguieron asumir el ataque.



Los hinchas en el Bernabéu el martes le pidieron a gritos al presidente Pérez que renunciase, culpándole por la pésima campaña, que comenzó con la controversial contratación del ex técnico de España Julen Lopetegui y su despido meses después al sumirse en una mala racha de resultados.



Pérez afronta la exigencia de tomar medidas para devolver el equipo a la senda ganadora la próxima campaña. Los hinchas quieren otro “Galáctico” y solamente nombres como Neymar o Kylian Mbappé podrá satisfacer plenamente a la exigente hinchada. Otros nombres que suenan son los de Eden Hazard y Mauro Icardi y eso sería ya un refuerzo mucho mayor que el recibido por el equipo en los últimos dos períodos de traspasos.



Pérez tiene además que tomar una decisión sobre el técnico, con Santiago Solari probablemente con un pie afuera. José Mourinho ha sonado como candidato desde que fue despedido por el Manchester United el año pasado, aunque no se espera un cambio antes del final de la temporada.



“La temporada continúa, está la Liga, hay una gran distancia pero tenemos que asumirlo con profesionalidad y con el espíritu de siempre”, afirmó Solari. “El Real Madrid es más grande que todos los presentes, entrenadores y jugadores y siempre vuelve más fuerte".